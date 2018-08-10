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В Подмосковье трехлетняя девочка умерла, отравившись таблетками
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В Подмосковье трехлетняя девочка умерла, отравившись таблетками 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Двое малолетних детей в Подмосковье отравились таблетками из сумки бабушки, в результате трехлетняя девочка скончалась, за жизнь четырехлетнего мальчика борются врачи, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
Сообщается, что 9 августа в дачном доме в Солнечногорском районе были обнаружены без сознания на полу двое детей: трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик. Приехавшая на место бригада врачей, после проведения реанимации, констатировала смерть девочки, а второй ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «отравление». По данному факту организована доследственная проверка.
"По предварительным данным, дети находились на дачном участке с мамой, бабушкой и двумя малолетними сестрами. Воспользовавшись моментом отсутствия взрослых в комнате, они открыли молнию сумки бабушки и достали оттуда таблетки, после чего употребили их", — говорится в сообщении.
Следователи уже оценили семейно-бытовые условия жизни детей: семья — благополучная. В настоящее время проводится судмедэкспертиза, и иные проверочные мероприятия. За жизнь второго ребенка борются врачи.
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