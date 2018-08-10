Пассажирка на восьмом месяце беременности летела к мужу в Санкт-Петербург и внезапно пожаловалось на недомогание, сообщает ТАСС. Оказалось, что у женщины начались роды. Ей оказали необходимую помощь, и на свет появился здоровый мальчик. Самолет экстренно посадили в Ростове-на-Дону, где маму и малыша передали врачам. По словам отца ребенка, хотя все произошло не так, как хотелось бы, они с женой счастливы. Мальчика назвали Иваном.
А некоторое время назад ребенок родился на борту Уральских авиалиний.