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Пассажирка родила на борту самолета Симферополь — Санкт-Петербург
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Пассажирка родила на борту самолета Симферополь — Санкт-Петербург 

Детстрана.ру 3 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Пассажирка на восьмом месяце беременности летела к мужу в Санкт-Петербург и внезапно пожаловалось на недомогание, сообщает ТАСС. Оказалось, что у женщины начались роды. Ей оказали необходимую помощь, и на свет появился здоровый мальчик. Самолет экстренно посадили в Ростове-на-Дону, где маму и малыша передали врачам. По словам отца ребенка, хотя все произошло не так, как хотелось бы, они с женой счастливы. Мальчика назвали Иваном.
А некоторое время назад ребенок родился на борту Уральских авиалиний.
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