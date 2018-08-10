Тамбовские полицейские совместно с волонтерами нашли пропавшего ребенка

Вечером 9 августа в дежурную часть отдела полиции № 1 г. Тамбова поступило сообщение от родителей пропавшего ребенка. Молодая пара на прогулке в Парке Дружбы гуляла по асфальтовым дорожкам в лесной зоне. К сожалению, они отвлеклись на разговоры между собой и не заметили, как малолетняя дочь исчезла из поля зрения. После безуспешных поисков родители позвонили в полицию и сообщили о случившемся.

По сигналу был поднят личный состав отдела полиции, в помощь приданы представители патрульно-постовой службы, Следственного комитета . Активное участие в поисках пропавшей 7-летней девочки приняли волонтеры из числа спортсменов-любителей. Совместными действиями представителей правоохранительных сил и общественности удалось предотвратить беду, ведь с беспомощным ребенком могла произойти непредсказуемая ситуация: среди парковой зоны есть опасные места с достаточно глубокими водоемами.

Около 20 часов 30 минут поиски увенчались успехом. Ребенок был обнаружен. Родители выразили искреннюю благодарность за помощь, оказанную сотрудниками полиции и тамбовчанами, принявшими участие в поисках их дочки Олеси.