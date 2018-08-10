В «Меридиане» научат детей азам актерского мастерства

Понять, есть ли талант к актерскому ремеслу, поможет мастер-класс «Я — юный актер!», который состоится 11 августа. Проведет занятие актриса театра, режиссер, автор постановок с участием детей и для детей, руководитель театрального кружка «Визави» Наталия Макарова

«Искусству, как и любви, все возрасты покорны. Поэтому, если ребенку нравится перевоплощаться в любимых киногероев или персонажей понравившихся книг, родителям не стоит сдерживать его творческих порывов. Профессионалы в области театрального искусства уверяют — начинать учиться актерскому мастерству можно в любом возрасте, но лучше начинать еще в детстве», — передает пресс-служба «Меридиана».

Во время мастер-класса юным «лицедеям» создадут идеальные условия для внутреннего раскрепощения. Помимо всего прочего, в программе занятия будут этюды на развитие внимания. И здесь ребятам понадобится весь их опыт наблюдения за собственным поведением и других людей. Мероприятие рекомендовано детям 9 — 14 лет.