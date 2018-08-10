Ещё
В «Меридиане» научат детей азам актерского мастерства
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Меридиане» научат детей азам актерского мастерства 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
Понять, есть ли талант к актерскому ремеслу, поможет мастер-класс «Я — юный актер!», который состоится 11 августа. Проведет занятие актриса театра, режиссер, автор постановок с участием детей и для детей, руководитель театрального кружка «Визави» Наталия Макарова.
«Искусству, как и любви, все возрасты покорны. Поэтому, если ребенку нравится перевоплощаться в любимых киногероев или персонажей понравившихся книг, родителям не стоит сдерживать его творческих порывов. Профессионалы в области театрального искусства уверяют — начинать учиться актерскому мастерству можно в любом возрасте, но лучше начинать еще в детстве», — передает пресс-служба «Меридиана».
Во время мастер-класса юным «лицедеям» создадут идеальные условия для внутреннего раскрепощения. Помимо всего прочего, в программе занятия будут этюды на развитие внимания. И здесь ребятам понадобится весь их опыт наблюдения за собственным поведением и других людей. Мероприятие рекомендовано детям 9 — 14 лет.
Управа района Черемушки: последние новости
На День города в Москве поженятся более 1 800 пар Столичных бизнесменов научат в Черемушках создавать успешный бренд Более 300 «комнат прохлады» помогают москвичам спастись от жары
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки63
Некрасивые супруги знаменитых мужчин9
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья1
Почему сводит ногу по ночам79
Российские актеры-однолюбы1
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
07:55
Звезды, выжившие после смертельного диагноза
Звёзды
03:18
Что цвет глаз расскажет о вашем характере
Психология
10:37
Мужчины, ставшие отцами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение