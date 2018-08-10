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В Дзержинске следователи нашли пропавшего четырехлетнего ребенка
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В Дзержинске следователи нашли пропавшего четырехлетнего ребенка 

АиФ Нижний Новгород 48 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Следователи нашли четырехлетнего мальчика, которого мать забыла у случайного знакомого в Дзержинске, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Вечером 9 августа 30-летняя женщина обратилась в следственные органы. Она рассказала, что в этот день, гуляя с ребенком, познакомилась с мужчиной и отправилась с ним отдыхать на озеро Святое. Там они употребили спиртное, а вечером мать обнаружила, что сына с ней нет.
Следователи обнаружили пропавшего мальчика в квартире мужчины, с которым женщина познакомилась в тот день. В отношении матери проводится проверка, материалы будут направлены в полицию для решения о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Также следователи намерены инициировать вопрос о лишении женщины родительских прав.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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