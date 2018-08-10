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Полицейские провели проверку по факту обнаружения ночью на улице в Чебоксарах малолетнего ребенка
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Полицейские провели проверку по факту обнаружения ночью на улице в Чебоксарах малолетнего ребенка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Мой город Чебоксары
Примерно в половине третьего утра 10 августа в дежурную часть отдела полиции № 4 в Чебоксарах позвонил горожанин, который увидел возле одного из домов маленького мальчика босиком и в памперсе без сопровождения взрослых. Наряд полиции доставил ребенка в отделение полиции, а затем в детское лечебное учреждение. Там малыш находится в настоящее время, его состояние не внушает медикам никаких опасений.
Около семи часов утра в отдел полиции обратилась мать мальчика. Оказалось, что 19-летняя студентка одного из чебоксарских вузов закрыла уснувшего сына в квартире, а сама отправилась к подруге. Тот проснулся, открыл входную дверь и вышел на улицу в поисках мамы. Отсутствие ребенка молодая женщина обнаружила только в пять утра, вернувшись домой.
В отношении жительницы Чебоксар сотрудники полиции составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и уведомили о случившемся отдел охраны детства города.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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