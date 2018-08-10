«Они хотели подняться в горы»: семья из Самары погибла в ужасном ДТП по пути на Черное море

Традиционная поездка к родным в Краснодарский край закончилась для самарской семьи трагически. 13 лет счастливой жизни, годы веры в лучшее и борьбы с неизлечимой болезнью дочери, все мечты и планы Нины и Сергея Лучко рухнули в одно мгновение. В живых остались только дети.

Машины сошлись лоб в лоб Ребята пока не знают, что их папы и мамы больше нет Трагическое ДТП произошло утром 7 августа. Супруги с детьми ехали на запланированный отдых по трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в Краснодарский край. Там их уже ждали брат Сергея с супругой. Каждый год они старались всей семьей выбираться в горы, чтобы полюбоваться их красотой и величием.

Каждый год семья Лучко ходила в горы

— На каждом этапе подъема в горы своя панорама: сначала ты не видишь полную картину, ты стоишь у подножия горы и видишь только боковой срез. В жизни то же самое — сначала перед тобой лишь часть общей картины, а после того, как ты преодолеешь определенный путь, открываются новые виды, — делилась Нина впечатлениями от семейных поездок в интервью в проекте «Моя реформация», в котором принимала участие.

Но доехать до родных им было не суждено. В районе села Ивантеевка Саратовской области 29-летний водитель KIA Sportage вылетел на встречку и протаранил автомобиль Lada Largus, в котором ехала семья. Нина Лучко умерла до приезда врачей, Сергей скончался в реанимации.

Дети в момент ДТП сидели в специальных креслах и были пристегнуты ремнями безопасности. Но 12-летняя Яна страдает тяжёлой формой ДЦП. Поэтому девочка не смогла защитить себя от летящих осколков, кусков пластика и железа. От полученных травм она впала в кому. Ее 9-летний брат отделался ушибами. Он пока не знает, что его папы и мамы больше нет.

Причиной ДТП стал выезд иномарки на встречку

«Настолько настоящих людей действительно очень мало»

До злополучного дня супруги вели активный образ и приучали к этому детей — своих и чужих. По образованию Нина филолог. Она любила писать статьи на тему воспитания детей и взаимоотношений с окружающими людьми, любила вести уроки в воскресной школе при церкви и работу редактора в корпоративной газете компании, в которой Сергей работал специалистом по логистике. Супруг не просто поддерживал Нину. Он помогал ей в любом начинании, тоже писал.

— Быть мужем и женой на 100 баллов не так уж и сложно. А главное — оно того стоит, чтобы прожить невероятно счастливую супружескую жизнь, — писал Сергей Лучко в одной из своих статей.

Нине было всего 38 лет, Сергею — 43.

— Они познакомились через родных, — рассказала подруга погибшей. — Аня, сестра Нины, вышла замуж за Сережиного брата и переехала в Краснодарский край. После свадьбы Нина с родными поехали к ним отмечать новый год. Там она начала общаться с Сережей, а в итоге и они поженились.

Через год после свадьбы, на 6-м месяце беременности, в их семье появилась хрупкая девочка. При рождении у ребенка случился инсульт, почки отказали, она не могла самостоятельно дышать. Нина и Сергей приняли решение во что бы то ни стало воспитать ребенка. Несмотря на то, что в 9 месяцев дочке поставили диагноз ДЦП в тяжелой форме, они до последнего верили, что когда-нибудь она сможет двигаться и говорить самостоятельно.

Семья верила в выздоровление дочери

— В какой-то момент мы решили не жалеть себя — это пустая трата времени. Также мы согласились в том, что никто нам ничего не должен. Мы делаем то, что в наших силах: занимаемся реабилитацией дочери, обучаем её в коррекционной школе. А самое главное — мы продолжаем верить в чудо и не соглашаемся на болезнь, — говорил Сергей.

Когда дочери было три года, в семье Лучко родился сын. Несмотря на то, что сестра не может говорить, он любит ее, заботится о ней и утешает, когда она плачет.

«Их жизненной целью было помогать людям»

— В наш век очень мало настоящих людей, великое счастье было встретить таких, как они. Не тех, кто лишь стараются показаться кем-то, а их — действительно настоящих. Я всегда знала, что на этих светлых и искренних людей можно положиться. Они оставили достаточно большой след после себя, хоть и ушли слишком рано, — рассказала подруга погибших. — Они всегда были готовы помочь другим людям, а люди помогали им в ответ. За дочкой с момента её рождения в основном следила Нина, иногда близкие и родные приходили на подмогу. Когда она подросла, Сережа начал возить её в специализированную школу, и Нина больше начала заниматься со Славиком.

Супруги занимались творчеством

Всё свободное время супруги уделяли близким и творчеству.

— Полгода назад Нина позвонила и попросила меня сделать аранжировку для её песни. Она написала слова и даже музыку. В итоге мы записали композицию «Дети чудес». Она посвящена особенным детям, которые, хотя и отличаются от обычных сверстников, имеют такое же желание жить, радоваться и найти своё место в этом мире. Нина призналась, что раньше не писала ни музыки, ни песен. Она была в восторге от того, что получилось. Поэтому незадолго до аварии мы написали аранжировку для второй её песни, которая обязательно выйдет в ближайшее время, — поделился воспоминаниями друг семьи Дмитрий Пилов.

«Мы смотрим в будущее не со страхом. Страха нет»Похороны Нины и Сергея Лучко прошли 9 августа на кладбище Мехзавода. До сих пор неизвестно, оправится ли от полученных травм 12-летняя дочь супругов и кто возьмет на себя ответственность за воспитание детей в дальнейшем. Родственники организовали сбор средств в помощь семье.

Они прожили в счастливом браке 12 лет Сами супруги всегда верили, что несмотря ни на какие невзгоды, происшествия, их детей ждет счастливое будущее.

— Все родители лежачих детей, какими бы сильными они ни были, боятся. Боятся того, что ждёт их детей, если за ними перестанут ухаживать родители или родственники. Дом престарелых — в лучшем случае. У меня есть надежда. Мы смотрим в будущее не со страхом. Страха нет. Есть трудности, через которые проходит каждый. Нет ничего непреодолимого. Будущее наших детей будет в любом случае в надежных руках, значит мы можем быть спокойны, — говорила Нина.