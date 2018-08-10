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В Московской области брат с сестрой отравились бабушкиными таблетками
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В Московской области брат с сестрой отравились бабушкиными таблетками 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Солнечногорск. Московская область. В Московской области брат с сестрой отравились бабушкиными таблетками. Девочка скончалась, мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
Трагедия произошла на дачном участке 9 августа. Известно, что 3-летняя девочка и 4-летний мальчик находились в комнате одни. Пока взрослые были на улице, дети открыли бабушкину сумку, достали оттуда таблетки и съели их. Малышей нашли в бессознательном состоянии.
После реанимационных мероприятий девочку спасти не удалось. За жизнь мальчика борются врачи.
Как отмечают в ведомстве, семья является благополучной.
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