В Московской области брат с сестрой отравились бабушкиными таблетками

Солнечногорск. Московская область. В Московской области брат с сестрой отравились бабушкиными таблетками. Девочка скончалась, мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Трагедия произошла на дачном участке 9 августа. Известно, что 3-летняя девочка и 4-летний мальчик находились в комнате одни. Пока взрослые были на улице, дети открыли бабушкину сумку, достали оттуда таблетки и съели их. Малышей нашли в бессознательном состоянии.

После реанимационных мероприятий девочку спасти не удалось. За жизнь мальчика борются врачи.

Как отмечают в ведомстве, семья является благополучной.