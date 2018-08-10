Мамин опыт: младенец должен спать отдельно!

Страх сильнее логики

Конечно, мы с мужем мало слушали бунтующих бабушек. Я, как образованная современная мама, начиталась супругов Сирс и понимала все плюсы совместного сна. Во-первых, он помог бы синхронизировать наши с пупсом биоритмы, и я бы легче просыпалась для кормлений. Во-вторых, нам с мужем не пришлось бы скакать от кровати к люльке при каждом писке малыша. В-третьих, выработка молока была бы гораздо лучше. Я могла бы добавить ещё с десяток пунктов, но на другой чаше весов лежали наши страхи.

Страх случайно ударить ребёнка. Знаете, как спит мой муж? Как-то он переворачивался во сне и так «зарядил» мне локтем под глаз, что стыдно было утром идти на работу. А если бы рядом лежал 7-дневный кроха?..

Страх, что малыш скатится на пол.

Страх, что от совместного сна будет трудно отучить. Нас совсем не вдохновлял пример знакомых, у которых 5 лет не было секса, потому что ребёнок, привыкший спать с ними, не хотел переезжать.

Страх, что пупс задохнётся, уткнувшись во что-то на кровати. При этом мы не хотели избавляться от одеял и менять свой шикарный, мягкий и неполезный для спины диван на его твёрдого собрата.

В итоге страхи перевесили, и в нашей спальне появилась симпатичная кроватка с жёстким матрасом и красивым постельным бельём.

Подводные камни

Но новый член семьи не оценил трудов и трат! Точнее, спал-то он в кроватке хорошо, но уложить его туда было сложно: при перекладывании тут же начинался крик. В первые дни мы успокаивали пупса только с третьей, а то и с пятой попытки!..

Я, в свою очередь, еженощно вскакивала от тревоги — увы, это свойственно мамам, практикующим раздельный сон.

Мне казалось, что после кормления я не переложила ребёнка, и он запутался в моём одеяле. Я в панике ворошила постель: спросонья каждая складка казалась ручкой или ножкой… Это был какой-то нескончаемый ночной кошмар!

Опыт совместного сна Наконец, через неделю я решилась на совместный сон. Покормив, оставила малыша рядом и попыталась уснуть. Но тут зашевелился муж — не придавил ли ребёнка!? Следом заёрзал сам ребёнок — сейчас уткнётся в одеяло! Я переместила пупса на край кровати и сбросила одеяло на пол: и уткнуться невозможно, и упадёт, если что, на мягкое.

Но сон не шёл. Без одеяла я замёрзла, а каждый шорох звучал, как хрип младенца, зарывшегося куда-то носом. Промучившись 2 часа, я сдалась, переложила сына в кроватку и тут же уснула. Совместный сон явно был не для меня! Лучше уж спать раздельно и с перерывами, чем не спать вообще.

Решение проблем

По сути их было две: капризы малыша при перекладывании в кроватку и моё ночное беспокойство.

Первую мы решили быстро и просто: несмотря на повсеместную антипропаганду пеленания, мы всё же попробовали свободный вариант. Ура! Запелёнутый, малыш после еды не заметил перемены локации! С тех пор мы активно практиковали свободное пеленание, постепенно ослабляя пелёнки. Через месяц мы лишь слегка укутывали малышу ножки, а потом и в этом необходимость отпала.

Вторую проблему решили ванны с ромашкой: после них я успокаивалась, и ночные копошения в одеялах постепенно сошли на нет. Все обрели покой!

Что дал нам раздельный сон?

Безопасность для ребёнка: он до сих пор отлично спит на ортопедическом матрасе без риска упасть / задохнуться / быть придавленным. Личное пространство для нас с мужем и возможность спать, не боясь пошевелиться.

Лёгкое отлучение от груди: не привыкший ночи напролёт «перекусывать» мамой, малыш легко перенёс завершение ГВ, когда пришло время. В год наш сын без проблем покинул родительскую спальню и вместе с кроваткой переехал в собственную комнату.

Что бы ни советовали вокруг, последнее слово всегда за родителями. В нашей семье сказали совместному сну «нет», и ни дня об этом не жалели!