Ещё
Казанцы назвали сыновей Элавием, Тизаром и Севилем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Казанцы назвали сыновей Элавием, Тизаром и Севилем 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Необычными именами называют казанцы своих детей.
Согласно данным ЗАГС Казани, на прошлой неделе были зарегистрированы дети с такими именами: Диас, Виль, Тим, Севиль, Тизар, Арселия, Медина, Элавий, Юнона, Хидэя. В число редких имен попало Ляйсан.
А самыми популярными именами новорожденных уже не первый год являются Амир и Карим. У девочек стали популярны имена Ева, Арина, Амелия, Алиса, Малика и София.
Всего на прошлой неделе в Казани родилось 434 ребенка: 226 мальчиков и 208 девочек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
АиФ Казань: последние новости
В челнинский бэби-бокс подкинули четвертого ребенка 7-летний мальчик из РТ провалился в Сочи в ливнёвку и его унесло в море Мэрия Нижнекамска готова помочь семье Мальковых, чей сын погиб в Сочи
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки89
Некрасивые супруги знаменитых мужчин9
Сколько и за что получает Бузова30
13 вещей, которые выдают вашу провинциальность23
Почему сводит ногу по ночам79
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
07:55
Звезды, выжившие после смертельного диагноза
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение