Казанцы назвали сыновей Элавием, Тизаром и Севилем

Необычными именами называют казанцы своих детей.

Согласно данным ЗАГС Казани, на прошлой неделе были зарегистрированы дети с такими именами: Диас, Виль, Тим, Севиль, Тизар, Арселия, Медина, Элавий, Юнона, Хидэя. В число редких имен попало Ляйсан.

А самыми популярными именами новорожденных уже не первый год являются Амир и Карим. У девочек стали популярны имена Ева, Арина, Амелия, Алиса, Малика и София.

Всего на прошлой неделе в Казани родилось 434 ребенка: 226 мальчиков и 208 девочек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.