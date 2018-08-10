Горный: «Путин больше не национальный лидер»

«Это Дно. Молодая девчушка сидит в тюрьме вместо того, чтобы жить, улыбаться, учиться, дружить, любить. Почему её нельзя отпустить под домашний арест? Почему её надо держать в застенках? Ещё недавно мы радовались Чемпионату мира и тем некоторым свободам, которые мы получили. Но какие это были свободы, если в тюрьме сидели дети, а мы прыгали от счастья, от пары побед нашей сборной при этом теряя страну и наши свободы, и наших детей? Анну Павликову и Марию Дубовик может спасти только грозный оклик из Кремля Национального Лидера или многотысячные митинги протеста матерей и отцов, которые выйдут на улицы Москвы и других городов в защиту детей от людоедской судебной системы, созданной в России. То, что лепят сейчас девушкам можно припаять большинству из нас, так как мы видим, что происходит в стране, но молчим, боясь людоедов, которые могут прийти под утро за нами и нашими близкими. Можно закрывать глаза на многие ошибки системы и стучать себя в патриотическом угаре пяткой в грудь, но вот когда начинают жрать детей, то здесь не до патриотизма и ты понимаешь, что нет в стране Национального Лидера, которому безразлична судьба детей. Это очень плохо и очень страшно. Неужели теперь в каждой семье должен быть всегда собранный пакет с вещами на подобии тревожного чемоданчика, на случай если за вами придут? Это хорошая бизнес-идея продавать вместе с аптечкой первый набор для заключённого, думаю он скоро многим пригодится», — пишет Горный, который ранее заявлял, что ответственность за происходящее с Павликовой и Дубовик несет лично Владимир Путин

Александр Горный отмечает, что после своего первого поста про девушек, обвиняемых по делу «Нового величия», он получил «сотни писем от обычных россиян и некоторых близких этих девчонок». Кроме того, по словам блогера, его знакомы предостерегали его от высказываний по этой теме.

«Я уверен, что если бы историю этих детей показали бы по нашему телевидению, то на следующей день мы бы проснулись в другой стране. Система замахнулась на самое святое что есть у людей, у россиян — на их детей. Всё это понимают и силовики, я общался с некоторыми из них по данному вопросу, они тоже родители и у них тоже есть дети, но есть эта чёртова система, которая и дальше будет жрать нас, и наших детей по мере сужения кормовой базы, и ухудшения экономической ситуации в стране. Будут очень смутные времена и это становится очевидно. Вместо консолидации общества будет пенсионная реформа, вместо великой России будет один большой лагерь, как в Сталинские времена. Так чему мы удивляемся, когда слышим, что россияне хотят валить?» — пишет Горный.

Он также высказывает свое отношение к президенту РФ, который, «пока при нем сидят в тюрьме дети» не может считаться «национальным лидером».

«Я голосовал на выборах в Крыму за него и мне сейчас стыдно, что человек, которому я отдал свой голос никак не реагирует на ситуацию, а неплохо отдыхает, в том числе и Крыму, пока дети гниют в СИЗО. Можно поднимать Россию с колен, можно проводить прямые линии, можно вернуть Крым, можно построить мост и встретиться с Трампом, но какой ты Национальный Лидер, если у тебя в тюрьме сидят дети, девушки? Мне больно и противно от всего происходящего. Девочек нужно спасать, как и многих других, кто сел за лайки и репосты. Нельзя молчать, каждый из нас должен, обязан помочь хоть чем-то помочь вытащить детей из камер этой людоедской Системы. Почему молчит РПЦ ? Боится? Детей?» — заключает блогер.

Отметим, что петицию с требованием изменить для девушек, у которых уже начались проблемы со здоровьем, меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест почти набрала 120 тысяч подписей.