Глава МВД Италии отменил определения «родитель 1» и «родитель 2» в анкетах

РИМ, 10 авг — РИА Новости . Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Салвини дал указание заменить в официальных анкетах ведомства определения «родитель 1» и «родитель 2» на традиционные «отец» и «мать».

Об этом глава МВД сам сообщил в интервью итальянскому католическому интернет-изданию La Nuova Bussola Quotidiana.

"На прошлой неделе мне доложили, что в размещенных на сайте МВД анкетах, которые надо заполнить для получения электронного удостоверения личности, значилось «родитель 1» и «родитель 2». Я немедленно дал указание восстановить определения «мать» и «отец». Это небольшой шаг, небольшой сигнал, тем не менее я сделаю все, что в силах министра внутренних дел и что предусмотрено конституцией", — заявил Салвини.

"Мы будем защищать естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной. Я использую для этого все свои полномочия", — добавил министр.

Определения «родитель 1» и «родитель 2» появились в итальянских официальных документах после того, как на Апеннинах начали регистрировать в соответствующих коммунальных службах детей гомосексуальных пар.

Так, в апреле этого года мэр Турина Кьяра Аппендино официально зарегистрировала ребенка, родителями которого согласно выданным документам значились две матери. Это был первый подобный случай в истории Италии, поскольку ранее регистрация приемных или биологических детей гомосексуальных пар проводилась местными властями только после соответствующего решения суда. Кроме того, в коммунальной службе Турина по учету населения тогда же были зарегистрированы еще трое детей, родившихся за границей. Это были двое близнецов, родителями которых значились двое мужчин, и ребенок, появившийся у пары лесбиянок.

В июле 2014 года Римский суд по делам несовершеннолетних впервые в истории Италии признал право за одним из партнеров в гомосексуальной паре на усыновление биологического ребенка своего супруга. Тогда речь шла о двух лесбиянках, которые зарегистрировали брак за пределами Италии и вместе воспитывали пятилетнюю биологическую дочь одной из женщин.