Семья Моричевых: «Голландские дети используют лужи как игровые площадки»

Фотографии предоставлены семьей МоричевыхСемья Моричевых: «Голландские дети используют лужи как игровые площадки»Не привязываться к единственному месту проживания — сегодня эта позиция становится все популярнее. Поработать и пожить в одной стране, потом переехать в другую, пожить там, вернуться в родной город, снова уехать…

Молодые супруги Андрей и Алена Моричевы тоже не собираются рвать все связи с Нижним Новгородом. Но уже почти два года они живут в Голландии, в пригороде Амстердама. Их сын Федор растет билингвальным ребенком (скорее даже, трилингвальным: одинаково часто он слышит русскую, голландскую, английскую речь), и Моричевы уверены: это точно пойдет ему на пользу.

Мы сидим с ними в кафе одного из нижегородских торговых центров и Алена с Андреем рассказывают, как это — растить маленького ребенка в Голландии.

— Вообще-то Федор — единственный из нас, кто родился в Нижнем Новгороде, — улыбается Алена, — мы с мужем оба из Кировской области.

— В общем, страсть к перемене мест у вас в крови?

— Да я просто увидел подходящую вакансию в интернете, — говорит Андрей, — и послал резюме. Причем сначала по ошибке отправил резюме на русском языке — мне ответили отказом.

— Неудивительно, — смеюсь я.

— Но мы решили, что ничего не теряем и послали еще одно мое резюме, теперь уже на английском языке. И мне предложили работу.

— Так просто?

— У Андрея — нужная для Голландии специальность, он айтишник, — объясняет Алена. — В этой стране много хороших врачей, маркетологов, юристов, дизайнеров — а вот технических специалистов они часто нанимают из других стран.

— Причем я не скажу, что Нидерланды как-то особенно ценят россиян, — добавляет Андрей. — Точнее, там в принципе не обращают внимание на то, из какой страны приехал человек и какая у него национальность. Профессионализм и английский язык — вот что важно. В идеале — еще и голландский. — Сразу решились уехать?

— А мы ничего не теряли, — Алена нежно смотрит на маленького сына. — У нас тогда только родился Федор, я сидела в декрете и мы подумали: «Ну, съездим на год, посмотрим, если не понравится — вернемся. Мы же ничем не рискуем». Ну а через год я официально уволилась со своей нижегородской работы.

— То есть к новой жизни вы адаптировались быстро?

— Мы даже сами не заметили, как адаптировались. Скорее, наоборот: приехали в Нижний — и пришлось заново привыкать к «барьерной» среде. В Голландии я проезжаю с детской коляской везде, в любых бордюрах встроены пологие съезды или пандусы. А здесь — сплошные пороги и лестницы. Кстати, в Москве сейчас тоже все хорошо с пандусами: мы гуляли там пару дней назад. Надеюсь, и Нижний станет городом, удобным для тех, кто на колясках. В Голландии я легко езжу с коляской на автобусе, на поезде… Но это — если на длинные расстояния. А на короткие купили себе с мужем по велосипеду.

— Точно, вы же живете в самой велосипедной стране Европы!

— Мы даже машину не стали приобретать, она не нужна. Я с Федором часто езжу на велосипеде. Недавно, например, устраивали себе велопрогулку в другой город. Говорят, что в Нидерландах на одного человека приходится 1,5 велосипеда. И я в это верю.

— Понятно, велосипеды и пандусы вы освоили быстро. А было что-то такое, к чему пришлось привыкать?

— Местная медицина. У голландцев совсем другое отношение к лечению человека. Главный принцип там — дать возможность организму самому выздороветь. Если уж совсем никак — тогда подключатся врачи, в госпиталь привезут хоть на вертолете, но сначала — борись с вирусами сам.

— Российские мамы, наверное, приходят от такого в шок. У нас принято превентивно давать противовирусные «чтоб не заболел», а если уж случились сопли-кашель, сразу антибиотики.

— В Голландии антибиотики без рецепта врача не купишь, — объясняет Андрей. — А температура под сорок — это не повод вызывать «скорую». Вот если к температуре сорок добавляются судороги — тогда к вам приедут. Если просто очень горячий лоб — ну, организм борется с инфекцией, зачем же врач будет ему мешать?

— На русскоязычных форумах жителей Голландии мамы, конечно, возмущаются, — рассказывает Алена. — Но мне кажется, нужно просто привыкнуть к этой системе. В Голландии высококлассные специалисты-медики и, если их помощь действительно нужна, они помогают. У нашего Федора была сложная ситуация со здоровьем: мы начинали обследоваться еще в России, закончили в Голландии — и, к счастью, все завершилось хорошо. «У вас растет здоровый русский хулиган», — сказали врачи после детальной диагностики. Причем очень внимательно изучали Федора, казалось, они будут заниматься им столько, сколько нужно. Например, нас всегда сначала смотрел интерн, а потом уже — опытный врач. Таким образом и интерн учится, и пациент может быть уверен, что доктора ничего не пропустят в его состоянии.

— Мне кажется, российские врачи просто сильно загружены, — делится Андрей. — Голландские по сравнению с ними выглядят намного более свободными в плане распоряжения своим временем.

— Но ведь и сами голландцы, насколько я знаю, одна из самых здоровых наций.

— Наверное, еще и климат помогает. «Больше гуляйте!» — это один из самых любимых «лекарств» местных врачей против простуд. «Болит горло? Поешьте мороженого!» Зимы в Нидерландах мягкие, воздух морской… Сынок, не кричи, пожалуйста, — Алена поворачивается к Федору: малыш, устав от разговора, начинает требовать к себе внимания. Впрочем, после маминой просьбы сразу меняет возмущение на улыбку. — А как в Голландии относятся к детям? Общество одобряет детский плач и крик в людном месте? Или родители обязаны следить за тем, чтобы их сыновья и дочки не мешали взрослым?

— Когда дети кричат, родители совершенно не мучаются по этому поводу чувством вины. Малыш плачет? Ну, пусть плачет, потом успокоится. Мама продолжает катать коляску по торговому центру и выбирать себе кофточки. Ни она, ни окружающие не воспринимают эту ситуацию как мешающую им. Мне кажется, здесь есть свои перегибы — например, в Голландии принято, чтобы даже младенцы засыпали сами (а если они перед сном рыдают — ничего страшного, дайте ему самому разобраться с собой), но в целом спокойно-доброжелательное отношение общества к детям мне очень нравится, — говорит Алена.

— Например, стою на остановке, жду трамвая, — вспоминает Андрей. — Рядом дети валяются на земле, их родители разговаривают между собой. Никого это не удивляет: на улице тепло, дети не мешают — так почему бы им не поваляться?

— А вчера мы играли на детской площадке в Нижнем Новгороде. Незадолго до этого прошел дождь, и все мамы как одна: «Не садись на качельки, они мокрые! Не катайся с горки, она грязная!» — Алена на секунду задумывается. — Дети голландские не боятся грязи. Они используют редкие лужи как игровые площадки — это абсолютно нормально, ребенок познает мир. А одежду можно потом постирать.

— В детских садах тоже спокойно относятся к тому, что дети не ведут себя как взрослые?

— Мы пока не ходим в сад. Кстати, государственных садиков в Голландии нет, есть только частные. Декретный отпуск у мам длится 4 месяца, после этого, если мама хочет выйти на работу, может устроить малыша во что-то вроде яслей. Но, как правило, мамы выходят на неполный день. Вообще, схема «работать 5 дней в неделю с 9 утра до 6 вечера» в Голландии не очень популярна. Там каждый сам выбирает удобный для него график. Например, женщины могут работать 3 дня в неделю — и на это время отправлять ребенка в садик. Или мама и папа состыковывают свои графики так, чтобы кто-то один из них всегда оставался с ребенком дома. Стоимость пребывания в детском саду достаточно высокая, но государство ее компенсирует через налоговые вычеты. Налоги в Голландии высокие — до сорока-шестидесяти процентов. Поэтому вычеты получаются вполне существенные. Более того — сама стоимость пребывания в садике зависит от доходов родителей.

— Интересный подход!

— Да, нам тоже нравится. Мы уже записали Федора в pre-school: это курсы по подготовке к школе, они проходят 3 дня в неделю по 3,5 часа. Субсидируются муниципалитетом и стоят недорого. Если за обычный садик нужно платить в среднем по 8 евро в час, то в pre-school по 1 евро в час.

— Но с таким графиком вы все равно на работу не выйдете.

— Нет, я пока занимаюсь тем, что подтягиваю свой английский, учу голландский… Язык этот довольно трудный, но в языковой среде учится быстро. Сейчас я вполне могу объясниться по-голландски в супермаркете.

— А какой язык для Федора родной?

— Мне кажется, у него каша в голове, — смеется Алена. — Но он понимает и русский, и голландский, и английский. Поэтому произносит те слова, что ему проще. «Папа» и «мама» говорит по-русски, вместо «нет» говорит «нэй» по-голландски. Вместо «посмотри» кричит «кяйк!»

— Можно еще вопрос, не связанный напрямую с воспитанием детей? Насколько общество дружелюбно? Есть стереотип, что иностранцы все улыбчивые, а россияне изначально видят в человеке подозрительную личность и лишь потом, узнав его поближе, раскрываются.

— О, это был мой самый первый шок. Со мной здоровались на улице практически все, с кем я встречалась глазами. Я вздрагивала и пыталась закрыться от этого как ёжик. Сразу возникали мысли: «Что этот человек от меня хочет?» А сейчас я сама уже улыбаюсь всем, кого вижу. Да, голландцы доброжелательны, улыбчивы и готовы прийти на помощь — подсказать дорогу, например. Но при этом есть психологическая граница, дальше которой они не пускают. Они очень нелегко принимают людей в свой ближний круг. Например, мы с соседями-голландцами вежливо общаемся при встрече, обменялись телефонами — но нет такого, чтобы они пригласили нас к себе в гости. Наверное, нужно еще много общаться с ними, чтобы они почувствовали к нам доверие.

— А приехав в гости в Нижний, не удивляетесь отсутствию улыбок на улицах?

— Кстати, сейчас улыбок больше, чем раньше. Мы гуляли по новой набережной (как приятно было увидеть, что синий забор наконец-то снесли!) — люди тоже улыбались, сидели на газоне, отдыхали… В Голландии в жаркую погоду заняты абсолютно все газоны в парках: люди приходят, чтобы полежать на газоне, почитать на газоне, пообщаться с друзьями, сидя на газоне. И еще они — фанаты солнца. Стараются ухватить каждый его лучик. Вообще, мы сделали вывод, что Голландия оказалась просто близка нам по духу. Недавно ездили в Париж и… не почувствовали ничего. Да, красивый город. Но — не «наш». А Голландия оказалась неожиданно родной.