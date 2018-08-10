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Лилия Соловьева рассказала о разногласиях с Иваном Жидковым
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Лилия Соловьева рассказала о разногласиях с Иваном Жидковым 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Девушка устала от претензий избранника
В недавнем интервью бывшая гражданская жена звезды фильмов «Черная молния» и «Грозовые ворота» Ивана Жидкова, молодая мама Лилия Соловьева, описала журналистам свои непростые отношения с актером.
Оказалось, что она регулярно выслушивала от него жесткую критику на тему выбора одежды и укоры за то, что девушка отказывалась выходить на работу сразу после рождения ребенка, передает starhit.ru. «Из начальной установки — дом и дети для меня главное — тайны никто не делал», — отмечает Лилия.
Напомним, что сообщения о расставании пары появились в СМИ в конце минувшего июня. Сейчас Соловьева активно ведет свой блог в «Инстаграме», где публикует фото с малышом, полугодовалым сыном Степаном, и много пишет об отношениях.
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