Экономия на детях. Как уберечь ребёнка, если он проявляет интерес к окнам

Трагические истории как под копирку: ребёнок залазит на подоконник, когда окно открыто, опирается на москитную сетку и выпадает наружу.

Правоохранительные органы бьют тревогу: с начала года произошло уже девять подобных случаев, два из них — со смертельным исходом.

Первая помощь

Маленькие дети активны и любопытны, у некоторых из них только формируется чувство страха. Поэтому они не отдают себе отчёта в том, что делают, когда лезут на подоконник поглядеть в окошко. Самая незащищённая группа — это дети в возрасте от полугода до трёх лет. Ответственность за них целиком лежит на родителях.

Однако они тоже иногда не отдают отчёта своим действиям. Например, мама берёт ребёнка с собой на кухню. Летом душно, от плиты идет жар, поэтому окно открыто. Она усаживает ребёнка на стол, который придвинут к подоконнику, а сама занимается делами. Пока мама не видит, ребёнок переползает со стола на подоконник, а потом выпадает на улицу.

Бывают не такие трагические случаи, но это не делает их менее неприятными. Та же мама порой усаживает ребёнка на стиральную машинку в ванной, после чего он оттуда падает.

Иногда происходят практически анекдотичные случаи, когда родители сидят дома и слышат стук в дверь. Открывают — а там стоит их чадо: ребёнок выпал с третьего этажа, поднялся и пришёл домой. К счастью, живой.

Но ведь бывает, что дети после падения с высоты возвращаются домой и скрывают от родителей случившееся. Они боятся, что мама и папа будут их за это ругать. И тут самое главное — вовремя заметить признаки падения. На теле могут быть ссадины, ушибы и синяки. Также могут случиться потеря сознания, нарушение поведения (ребёнок был активным, а стал вялым), рвота, судороги, температура. При обнаружении этих симптомов необходимо немедленно вызвать скорую и оказать первую помощь.

При гематоме следует приложить лёд, при открытой ране — наложить повязку. Маленьких детей во время рвоты стоит положить на бок, чтобы они не захлебнулись.

Добавим, что по современному законодательству дети считаются детьми до достижения ими 18-летнего возраста. Некоторые подростки пробуют алкоголь или наркотические препараты. Поэтому чаще всего они получают травмы, когда находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Современные дети очень активны, многие занимаются экстремальными видами спорта. Например, паркуром. Как результат — серьёзные травмы. Также несут угрозу и опасные селфи.

Решение есть

Дети считают москитную сетку безопасной, поэтому опираются на неё и падают. Чтобы избежать подобных трагедий, можно приобрести специальные замки, которые блокируют окно. Есть несколько видов таких замков. Одни не дадут ребёнку выпасть, но расстояние между створками окна окажется достаточным, чтобы что-то выбросить на улицу. Другие позволяют ставить окно на проветривание, но закрывают его намертво. Ребёнок без помощи взрослого никак не сможет открыть замок, ведь для него нужен ключ: всё работает только тогда, когда ключ вставлен в замок.

Многих омичей останавливает от покупки замка его стоимость. По какой-то причине большинство родителей маленьких детей уверены, что подобные устройства стоят дорого. Однако это не так. Их стоимость варьируется в районе 500 рублей.

«Эти системы простые и недорогие. Я знаю, что многих волнует денежный вопрос, — пояснила начальник межведомственных связей и комплексных программ профилактики БУЗОО «Областной центр медицинской профилактики» Анна Персиянцева. — У производителей пластиковых стеклопакетов можно выбрать любую такую конструкцию. Компаний много, выбор огромный. От этих замков действительно большая польза. У меня просьба к родителям — не экономьте на своих детях».

Все эти устройства можно купить отдельно от пластиковых окон. Отметим, что большую их часть и вовсе можно монтировать самостоятельно. Помощь специалиста может понадобиться только в том случае, если замок вмонтирован в ручку. Тогда нужно просто поменять ручку без замка на ручку с замком.

Ну и главное — ни на минуту не оставляйте маленьких детей без присмотра. Как показывает практика, иной раз нескольких секунд хватает, чтобы произошла трагедия.

Повлиять на родителей

«В этом году не было приговоров в отношении родителей по статье 109 УК РФ, расследования ещё проводятся. Но случаи возбуждения уголовных дел есть. Например, когда дети тонут или падают из окон со смертельным исходом, во всех этих случаях мы возбуждаем уголовные дела, — пояснила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. — Потому что даже если потом выяснится, что родители не могли предотвратить несчастный случай и они не подлежат уголовной ответственности, в рамках расследования уголовного дела можно провести ряд мероприятий, в том числе профилактических, внести представления об устранении нарушений закона, выяснить причины, которые способствовали данной ситуации.

И вообще в рамках расследования больше следственных действий и возможностей, чтобы установить все обстоятельства».

Нужно принять меры

Сергей Руденко

«Если у вас подрастает малыш или к вам пришли гости с маленьким ребёнком, есть несколько простых советов, чтобы защитить детей, — говорит замначальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской области Сергей Руденко. — Нужно отодвинуть всю мебель подальше от окон. Если у вас нет денег на приобретение ручки с замком, заприте все окна, которыми не пользуетесь, и снимите ручку с окна. Установите на окна решётки с расстоянием между прутьями не более 10 см. Они достаточно прочные и выдерживают давление до 250 кг. Если вам не нравится, как выглядит решётка, тут нужно определяться: эстетика или сохранение жизни ребёнка. Ни на минуту не оставляйте ребёнка одного в комнате, где открыто окно. Не приучайте ребёнка к сидению на подоконнике и балконе».

Пока петух не клюнет

наталья Мишенина

«Вообще запоры на окна — это очень хорошая идея. Адекватные родители понимают, что дети с каждым годом рождаются всё активнее. Они «термоядерные» в своём развитии: быстрее всё осваивают, быстрее начинают ходить, бегать и прыгать. Поэтому замки на окна — это нормальный способ защитить ребёнка. Тем более, если родитель знает, что ребёнок у него очень подвижный, — говорит директор Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета друзей» Наталья Мишенина. — Если родитель хочет себя обезопасить в какой-то мере (не держать без конца в поле зрения ребёнка, а дать ему свободу в передвижении), он должен озадачиться этим в любом случае. Многие отмахиваются и считают, что покупать задвижки на окно — дорого. Я считаю, что такая ситуация, пока петух не клюнет. Родителям надо получить собственный опыт, чтобы в итоге начать об этом думать. У русских часто так получается, к сожалению.

Увы, никто не может обязать родителей установить такие задвижки на окна. Что делать с этим? Может быть, стоит прописать в Жилищном кодексе, чтобы такие замки уже были при установке окон, когда строятся дома. То есть по системе безопасности они бы уже стояли, тогда родителей не придётся обязывать покупать такие замки. Думаю, это решило бы проблему».

Кстати

22 мая 2018 года в городе Юрга Кемеровский области из окна дома выпрыгнули сразу 12 детей. Оказалось, что в квартире собралась компания подростков, и, чтобы отметить начало каникул, шестиклассница принесла с собой пиво. Когда мама хозяина дома вернулась, дети испугались быть пойманными за распитием алкоголя. Поэтому они выпрыгнули из окна на козырёк подъезда, а с козырька — на асфальт. Одна девочка не удержалась на козырьке и упала на землю, школьницу госпитализировали.