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В Воронеже покончил с собой 13-летний школьник
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В Воронеже покончил с собой 13-летний школьник 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Родители пытались спасти мальчика, но безуспешно. Трагедия случилась в воронежской семье в Коминтерновском районе. В квартире одной из многоэтажек в четверг, 9 августа, был обнаружен повешенным 13-летний мальчик. Ребёнка сразу после гибели нашли родители, которые пытались спасти его. Ему оказывали первую помощь, но, к сожалению, безуспешно. Обычно дети в таком возрасте редко решаются свести счёты с жизнью, что особенно страшно в этой ситуации. По данным «Вести-Воронеж», никаких веских причин для ухода из жизни у школьника не было. Мальчик рос в благополучной семье. Правда, близкие отметили, что в последнее время подросток был чем-то расстроен. Предсмертной записки он не оставил. По факту смерти подростка следователи регионального СКР проводят процессуальную проверку, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в ведомстве. По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти подростка.
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