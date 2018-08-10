Пермский геймер едва не зарезал тещу на глазах у детей

Мотовилихинский суд Перми вынес приговор 35-летнему местному жителю, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью родственникам бывшей супруги. В апреле 2018 года мужчина ворвался к ним в дом с ножом и изранил сестру бывшей жены и ее мать.

Во время суда обвиняемый, признав вину в содеянном, рассказал, что пришел к теще, чтобы взять на прогулку своих детей, но его выгнали, нецензурно обругав. Поэтому обиженный отец сходил домой за ножом. Осужденный уточнил, что напал на бывших родственников из-за того, что они его постоянно оскорбляли.

Потерпевшие же описывали трагедию иначе. Супруга подсудимого рассказала РЕН-ТВ, что муж пришел с ножом, уже зная, что будет делать, а на тещу напал на глазах у ребенка: «Пострадала моя сестра, пострадала мама моя, которая сейчас лежит, не встает, до туалета не ходит, лежит, как овощ. И тем более рядом еще ребенок стоял, все при ребенке это было».

Бывшие родственники мужчины признались, что тот в последнее время практически круглосуточно играл в компьютерные игры. «Какие-то стрелялки, резня, человек там ходит, режет, дети там орут. Он такой нервный, раздражительный был, к нему подойдешь, он: „Все, отстань, не лезь ко мне!“ Я говорю: „Сходи, с детьми погуляй, еще чего-нибудь“, а он: „Все, мне доиграть надо“, он был увлечен этими компьютерными играми», — рассказала экс-супруга.