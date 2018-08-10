«Списали на несчастный случай»: стало известно о еще одной детской смерти в семье зарезанной девушки из Перми

Близкая подруга Юлии, которую зарезала собственная мать дома в Перми, рассказала «360» об отношениях погибшей с родными.

Она рассказала, что 16 лет назад в их семье уже умирал ребенок. Тогда все списали на несчастный случай. Тогда по городу ходили слухи, что ребенка задушила подушкой Юлина мама.

Однако о конфликтах и ссорах в семье девушка не слышала. Женщина всегда производила впечатление доброй и заботливой матери.

«Юля моя одноклассница, я никогда не слышала, чтобы мама ее обижала. Юлина мама всегда все делала для своей дочери, всегда была доброй, дружелюбный и улыбчивой», — поделилась воспоминаниями девушка.

Она также рассказала, что с отцом Юлия виделась редко. Мужчина по национальности турок и жил у себя на родине, связываясь с дочерью в основном по телефону.

«Я вообще не представляю, что могло такого произойти между ними, чтобы убить такую красивую девушку тем более свою дочку. Я часто слышала, что у ее мамы проблемы с психикой, но никогда в это не верила», — заключила девушка.

48-летняя мать зарезала родную дочь во время ссоры «из-за личной неприязни» в Пермском городе Чайковском. Женщина попыталась скрыться, но ее задержали на местном железнодорожном вокзале. Сейчас решается вопрос о возбуждении меры пресечения.