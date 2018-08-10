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В Европе умирает институт брака: в восьми странах ЕС вне брака рождается все больше детей
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В Европе умирает институт брака: в восьми странах ЕС вне брака рождается все больше детей 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Европе умирает институт брака: процент новорожденных, рожденных вне брака, в 2016 году был выше, чем детей, чьи родители были женаты. Об этом сообщает портал
"Евростат"
В период между 2000 и 2016 годами доля детей, рожденных вне брака, выросла в ЕС примерно на 15%. В Португалии в 2016 году этот показатель составил 53%, во Франции — 60%, в Болгарии и Словении — 59%, в Эстонии — 56%, в Швеции — 55%, в Дании — 54%. Напротив, более 80% младенцев, появившихся на свет в Греции, Хорватии и на Кипре, были рождены в браке.
Ранее глава МИД Испании и экс-председатель Европейского парламента Жозеп Боррель
заявил, что складывающуюся в стране ситуацию с беженцами нельзя назвать массовой миграцией, а сами беженцы способны омолодить Европу при нынешних показателях рождаемости. «Демографическое развитие Европы показывает, что если мы не хотим постепенно превратиться в стареющий континент, нам нужна новая кровь. И не похоже, что эта новая кровь придет к нам за счет нашей склонности к размножению», — пояснил Боррель.
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