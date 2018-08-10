«Недоделанные»: кого так называли на Руси

Новорожденный ребенок воспринимался нашими далекими предками как некий сырой материал, который еще требуется довести до ума или «доделать». Слабенький, беспомощный, соединенный пуповиной с детским местом малыш нуждался в ряде действий, следствием которых становилось его полное «вочеловечивание». Новорожденный, с которым не были проделаны эти манипуляции, считался «недоделанным».

Обрезание пуповины и захоронение плаценты

Обрезание пуповины являлось первым этапом «доделывания» малыша. Повитуха отмеряла от животика младенца три пальца и на таком удалении перерезала пуповину. Ни ближе, ни дальше этой своеобразной мерки резать было нельзя, иначе повзрослевший ребенок, как считалось, мог приобрести негативные характеристики: ветреность, несерьезность и пр.

Перерезали пуповину на твердых орудиях труда: топорище, прялке, дубовой или ольховой плахе. Это делалось для того, чтобы малыш был крепким и вырос умелым, трудолюбивым. Иногда пуповину резали на книге, чтобы дитя выросло умным и способным к учению. После этого наступало время похоронить плаценту. Ее обязательно нужно было закопать в землю, тем самым вернув в мир потусторонних сил. Предки верили, что так можно восстановить баланс между мирами и обеспечить матери плодовитость в будущем.

Купание, крещение и имянаречение

Вторым этапом «доделывания» новорожденного было его купание. Повитуха тщательно обмывала хрупкое тельце, одновременно приглаживая и как бы доводя до совершенства черты лица малыша. После обмывания кроху заворачивали в ношеную отцову рубаху, чтобы передать ему часть силы родителя. Одновременно этот обряд символизировал преемственность поколений, признание отцом своего ребенка.

Если ребенок выглядел болезненным и мог умереть без крещения, его обязательно окунали в святую воду. Повитуха имела право не только крестить таким образом младенца, но и дать ему имя. Если состояние здоровья дитя не внушало опасений, принимавшая роды женщина шла к батюшке договариваться о крестинах. Родители малыша давали ему в это же время первое — мирское — имя. Во время крещения новый человек получал свое второе — православное — имя.

Допекание, выкуп и крещение младенца

Для древних славян здоровье потомства имело огромное значение. Оно определяло будущую судьбу всей семьи. Чтобы новорожденный кроха набрался сил, его нередко «доделывали» в теплой, остывающей печи. Этот процесс назывался «допеканием». Ребенка раздевали, в некоторых регионах даже обмазывали тестом и на лопате сажали ненадолго в печку. В таком своеобразном инкубаторе ребенок как бы дозревал.

В других районах имел место обычай «продевать» болезненного малыша сквозь лошадиный хомут или материнскую рубаху. Делали это трижды. Процесс продевания символизировал возвращение ребенка в небытие с последующим рождением в мир реальный. Но и после этого малыш еще не считался полностью человеком. Его обязательно нужно было окрестить, а перед этим выкупить у повитухи.

Выкупали ребенка крестные родители. Они же готовили новорожденному обязательное приданое для крещения: новую рубашку, нательный крестик и поясок. Несли будущего крестника в церковь быстро. По дороге нельзя было оборачиваться назад, чтобы не привлечь злые силы. В это время «недоделанный» малыш был особенно уязвим. Только после обряда крещения он считался полностью защищенным и полноценным человеком.