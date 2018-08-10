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Семейная традиция: родной брат екатеринбургского космонавта тоже полетит к звёздам
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Семейная традиция: родной брат екатеринбургского космонавта тоже полетит к звёздам 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня Роскосмос объявил новый отряд космонавтов, отбор в который начался в 2017 году. В ряды космонавтов вступили 8 человек, среди которых инженер-испытатель лётно-испытательного отдела РКК «Энергия» Евгений Прокопьев. Он родной брат екатеринбуржца Сергея Прокопьева, который сейчас находится на МКС.
— Всего было 420 кандидатов, из них 87 женщин. На финишную прямую вышли 13 человек, из которых отобраны 8, — сказал представитель Роскосмоса.
В космос мужчины полетят не раньше, чем через три-четыре года. Сегодня же объявляется новый набор, его завершат к 2020 году.
В семье Прокопьевых пятеро детей — четыре сына и дочь. Почти все так или иначе связаны с космосом и авиацией. О том, как воспитать таких детей, нам недавно рассказывала их мама Нина Евгеньевна. А здесь можно прочитать интервью с Сергеем Прокопьевым.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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