Семейная традиция: родной брат екатеринбургского космонавта тоже полетит к звёздам

Сегодня Роскосмос объявил новый отряд космонавтов, отбор в который начался в 2017 году. В ряды космонавтов вступили 8 человек, среди которых инженер-испытатель лётно-испытательного отдела РКК «Энергия» Евгений Прокопьев. Он родной брат екатеринбуржца Сергея Прокопьева , который сейчас находится на МКС.

— Всего было 420 кандидатов, из них 87 женщин. На финишную прямую вышли 13 человек, из которых отобраны 8, — сказал представитель Роскосмоса.

В космос мужчины полетят не раньше, чем через три-четыре года. Сегодня же объявляется новый набор, его завершат к 2020 году.

В семье Прокопьевых пятеро детей — четыре сына и дочь. Почти все так или иначе связаны с космосом и авиацией. О том, как воспитать таких детей, нам недавно рассказывала их мама Нина Евгеньевна. А здесь можно прочитать интервью с Сергеем Прокопьевым.