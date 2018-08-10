Певица Пинк показала подросшую дочь

Семилетняя девочка очаровала поклонников звездной мамы.

38-летняя певица Пинк поделилась с подписчиками в Instgram нежным фото с дочкой. Малышке Уиллоу Сейдж в июне исполнилось семь лет. Поклонники артистки отмечают, что девочка растет настоящей красавицей.

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10 Авг 2018 в 5:22 PDT «Прекрасные девочки 😍😍😍❤❤❤❤😘😘😘😘Обожаю 👍👍👍», «Бесконечно прекрасны 💖💖💖», «Малышка просто копия своего папы», «Восхитительно! Дочка такая же прекрасная, как и ее мама💕», «Маленькая прелесть», — прокомментировали подписчики артистки в Instagram.

Напомним, 38-летняя Пинк замужем за американским гонщиком-мотоциклистом Кэри Хартом . Певица и ее избранник познакомились в 2001 году. В 2006-м пара официально оформила отношения, при этом несколько раз супруги расходились и сходились снова. В 2011 году в семье родилась дочь Уиллоу Сейдж. В конце декабря 2016-го звезды стали родителями во второй раз: на свет появился их сын Джеймсон Мун.

Nature. Nurture. Kiddos. Gratitude

Публикация от P!NK (@pink)

8 Июн 2018 в 10:21 PDT Публикация от P!NK (@pink)

21 Апр 2018 в 5:22 PDT Кстати, артистка показывала поклонникам забавный кадр с малышом. В кадре кроха стоит в пижаме, а на его голове красуется внушительных размеров шлем папы-гонщика.

Первым делом — безопасность,

— с юмором подписала размещенный снимок Пинк.

К слову, артистка весьма оригинально поздравила своего старшего ребенка с рождением братика. Звезда устроила для девочки «вечеринку старшей сестры». При этом праздник получился самым настоящим: с яркими воздушными шарами и, конечно, потрясающим тортом. Судя по всему, кроха осталась довольна таким развитием событий.

А еще Пинк рассказывала, как поддержала дочь, считавшую себя некрасивой. Девочка была уверена, что «похожа на мальчика с длинными волосами». Кажется, сейчас дочка довольна своей внешностью. Поклонники певицы в восторге от ее девочки.

Friggin ft Lauderdale 💪💕😍❤️

Публикация от P!NK (@pink)

26 Апр 2018 в 4:08 PDT Фото: Instagram @pink