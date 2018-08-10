За детьми погибших в Саратовской области самарцев присмотрят представители власти

Всё ещё неизвестно, кто будет воспитывать детей погибших

Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова откликнулись на статью 63.ru о семье, погибшей в автокатастрофе в Саратовской области.

@xMLY3vFO0r8wis2 прошу на контроль жизнеустройство детей. — Марина Антимонова (@Antimonova_M) 10 августа 2018 г.

Обращение врио министра было адресовано подчиненным. Сотрудники ведомства взяли вопрос в работу. Им предстоит получить данные от родственников погибших и обеспечить помощь детям, которые остались без родителей. 12-летняя девочка больна ДЦП.

Трагическое ДТП произошло утром 7 августа. Семейная пара погибла в аварии в Саратовской области. В живых остались только дети. Мальчик невредим, девочка в коме. Супругов похоронили 9 августа на кладбище Мехзавода. До сих пор неизвестно, кто из близких возьмет опеку над сиротами.