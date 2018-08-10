Воронежец систематически избивал 13-летнюю падчерицу и угрожал расправой

В отношении 50-летнего жителя Борисоглебска завели уголовное дело по факту жестокого обращения с 13-летней падчерицей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина систематически избивал девочку, не давал ей разговаривать по телефону, заставлял вставать очень рано и ухаживать за домашними животными. За малейшую провинность он поднимал руку на ребенка и угрожал расправой, если девочка пожалуется полицейским или учителям. Об издевательствах над девочкой полицейские узнали от родителей ее одноклассников.

«В настоящее время опекунство на ней оформила другая семья и подозреваемый совместно с ней не проживает», — сообщили в пресс-службе ведомства.