Мощное оружие против кариеса и налета

Предупредить появление кариеса не так сложно: нужно просто тщательно очищать бактериальный налет. Новейшая разработка Oral-B для детей — зубные щетки Oral-B Stages Power. Эти щетки работают совместно со специальным обучающим приложением для мобильного телефона и помогают детям эффективнее чистить зубы и получать удовольствие от процесса. Теперь к двум веселым дизайнам Oral-B Stages Power Микки Маус и Oral-B Stages Power Холодное сердце добавится еще один для юных любителей фантастики: Oral-B Stages Power «Звездные войны».

Учимся, играя

Многочисленные исследования доказали, что 90% детей чистят зубы более качественно щеткой Oral-B Stages Power, ведь она была разработана совместно со стоматологами с учетом всех особенностей строения полости рта и психологии ребенка. Все дело в бесплатном обучающем приложении для смартфонов Magic Timer, разработанном совместно с Disney , с которым ребенку гораздо легче привыкнуть регулярно чистить зубы и научиться делать это правильно.

Приложение Magic Timer имеет сразу несколько полезных функций:

индивидуальный профиль, где ребенок может примерить на себя образ любимого персонажа Disney. В Oral-B Stages Power «Звездные войны» коллекцию дополнят герои легендарной космической саги;

система вознаграждений за регулярную чистку и бесстрашные походы к врачу и специальный альбом достижений, где записаны все успехи ребенка в нелегком деле чистки зубов;

необычный таймер — скретч-картинка, которая постепенно «очищается» на экране смартфона, мотивируя детей чистить зубы не менее двух минут. «Очищенные» картинки сохраняются в альбоме достижений.

Кроме того, в индивидуальном профиле в приложении можно вести стоматологический «дневник», который помогает следить за здоровьем и динамикой развития навыков ребенка.

Да пребудет с тобой сила Oral-B, юный падаван

Щетка Oral-B Stages Power «Звездные войны» абсолютно безопасна для твердых и мягких тканей полости рта, при этом удаляет больше бактериального зубного налета, чем мануальная зубная щетка.

Укороченные мягкие щетинки идеально подходят для детей и не травмируют десны.

Круглая форма чистящей головки позволяет удалять налет со всех сторон каждого зуба, предотвращая появление зубного камня и кариеса.

Аккумулятор держит заряд до 5 дней (при использовании по 2 минуты утром и вечером). В комплект входит насадка с изображением персонажей «Звездных войн», для лучшего результата ее следует менять каждые 3 месяца.

С таким инновационным устройством и «космическими» технологиями ваш малыш точно почувствует себя героем «далекой-далекой галактики», а обычная скучная чистка зубов превратится в настоящее приключение.

Новая детская электрическая зубная щетка Oral-B Stages Power «Звездные войны» появится в продаже уже этой осенью.

Oral-B Stages Power «Звездные войны»:

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