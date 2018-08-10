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Косинские кружковцы сделали подарки своим мам
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Косинские кружковцы сделали подарки своим мам 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В кружке «Цветик-семицветик», работающем на базе СДЦ «Триумф», состоялось занятие из цикла «Пластилиновая страна». В ходе урока дети смастерили вазочку в подарок маме и прослушали небольшую лекцию по экологии.
Так, руководитель студии С. Крыкова предложила ребятам сделать из маленьких пластиковых тар из-под йогурта вазочки и украсить их пластилином. По словам Светланы Крыковой, выбор бутылочек не случаен. В ходе занятия она пояснила детям, что если не выбрасывать их, а постараться дать им вторую жизнь, можно внести маленькую лепту в решение большой экологической проблемы — выбросить меньше мусора.
Примечательно, что среди юных мастеров в этот раз были только мальчишки. Они постарались на славу — вазочки получились симпатичными и разнообразными. Завершив работу, юные рукодельники сразу побежали дарить свои подарки мамам.
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