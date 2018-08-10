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Обезьяна украла ребенка и не отдавала его матери: видео
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Обезьяна украла ребенка и не отдавала его матери: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Индии уже месяц назад произошла похожая кража. Тогда ребенка, унесенного мартышкой, нашли мертвым.
Кадры попытки обезьяны похитить ребенка опубликовало английское издание Daily Mail. Макака прижала кричащего мальчика к земле, и пыталась отогнать от нее взрослых, которые пришли на помощь ребенку.
Животное агрессивно защищалось и не реагировало на предложенное для нее угощение. На лице ребенка видна ссадина, видимо полученная при борьбе с обезьяной.
Похожий случай произошел почти месяц назад. Тогда обезьяне удалось украсть ребенка, которого позже нашли мертвым.
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