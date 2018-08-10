Том Круз и Кэти Холмс разрешили 12-летней дочке самостоятельные прогулки

Несовершеннолетняя дочь двух знаменитых американских актеров Тома Круза Кэти Холмс осталась без присмотра взрослых людей во время прогулки по крупному городу. Девочка отправилась выгуливать собак совершенно одна, чем вызвала обеспокоенность среди поклонников своих родителей.

Многие звезды Голливуда тщательно оберегают покой своих детей от излишнего внимания репортеров и поклонников, которые порой склонны к фанатичным и необдуманным поступкам. Отпрыски мировых знаменитостей до определенного возраста даже не появляются на публике без сопровождения телохранителей или кого-то из родителей.

Но, похоже, родители 12-летней Сури Круз слишком заняты, чтобы тратить время на такую вещь, как безопасность их наследницы. На днях девочка попала под прицел камер папарацци, когда выгуливала своих питомцев совсем одна. Дочь актеров выглядела очень серьезной и задумчивой, старательно не обращая внимания на вспышки фотокамеры. В сети снимки ребенка нашли немало негодующих отзывов, ведь в современном мире детям опасно появляться на улицах крупных городов без сопровождения взрослого человека, а если уж это ребенок публичной личности, то и вовсе необдуманно оставлять его без присмотра.