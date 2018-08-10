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Сын Сергея Лазарева заявил, что хочет стать гитаристом
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Сын Сергея Лазарева заявил, что хочет стать гитаристом 

Letidor.ru 56 минут назад
Фото: Letidor.ru
Звездный папа практически не удивился такому решению.
Популярный певец Сергей Лазарев воспитывает маленького сына Никиту. Артист показал в сториз Instagram своего наследника, который радостно бренчал на струнах басс-гитары. Оказалось, мальчик уже знает, какую профессию выберет.
Ты гитаристом будешь, Никит?
— спросил звездный отец у сына.
Мальчик уверенно подтвердил догадки своего папы.
«Ты в эпицентре жизни моей…» ❤️ #N #никитасергеевич #Лазаревы #ПапаСын
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
25 Июл 2018 в 7:42 PDT  Напомним, Сергей Лазарев около 2,5 лет скрывал, что стал папой. Но после того как папарацци «поймали» артиста с наследником и тайное стало явным, исполнитель стал все чаще делиться в личном блоге фотографиями и видеороликами с Никитой.
О матери малыша широкой аудитории пока ничего не известно. Представители СМИ и поклонники предполагают, что ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.
А недавно Сергей Лазарев растрогал поклонников, показав нежную заботу сына.
Ну все, в старости точно будет, кому кофейку приготовить. Может ли что-то быть милее? Эксплуатация детского труда,
— с юмором сообщил публике Сергей Лазарев.
К слову, не так давно портал «Летидор» пообщался с Сергеем Лазаревым и узнал о том, как именно он воспитывает сына.
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
1 Июн 2018 в 4:03 PDT  С одной стороны, очень сильно люблю своего ребенка и порой даже балую его, но, с другой, не хочу допустить того, чтобы сын сел мне на шею и начал получать все по первому щелчку. У детей должна быть мотивация. Я дарю Никите подарки за определенные успехи. Все нужно заслужить — об этом я постоянно говорю с сыном,
— делился своим опытом известный певец.
Фото: Instagram @lazarevsergey
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