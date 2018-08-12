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Святослав, Тамара и Каролина: в Оренбурге за неделю родились 172 малыша
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Святослав, Тамара и Каролина: в Оренбурге за неделю родились 172 малыша 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге за неделю, со 2 по 8 августа, родились 95 мальчиков и 77 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.
Редкими именами юных оренбуржцев стали: Матвей, Яков, Федор, Савелий, Святослав, Тамара, Таисия, Ева, Алиса, Ольга, Каролина, Мирослава, Кира.
Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Артемами, Ильями, Айдарами, Данилами, Мариями, Викториями, Аннами, Валериями.
71 малыш стал в семье первым ребенком, 73— вторыми детьми, 22— третьими, 3 –четвертыми. На свет появились в их числе двойни.
158 влюбленных пар заключили законный брак, в том числе с гражданами Армении, Казахстана, Германии. К сожалению, 47 семей официально распались. 15 оренбуржцев сменили имена.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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