Обезьяна попыталась украсть ребенка на глазах очевидцев. Видео

В деревне Карнатака в Индии макака попыталась похитить маленького ребенка. Инцидент попал на видео, сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что свидетелями «похищения» стали местные жители.

На кадрах видно, как обезьяна сначала весьма агрессивно отгоняет взрослых от младенца и даже в какой-то момент пытается атаковать женщину, кусая ее за платье.

Несмотря на то, что окружившие макаку люди пытаются задобрить животное угощениями, обезьяна оставляет лакомства без внимания и по-прежнему продолжает вести себя весьма агрессивно.

В результате этой «схватки» ребенка у обезьяны все же отняли.