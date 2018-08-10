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Чилийский мальчик загорелся от праздничного торта. Видео
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Чилийский мальчик загорелся от праздничного торта. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Ребенок из Чили случайно поджег себя во время задувания свечи на торте. В интернете распространили видеозапись произошедшего, сообщила Daily Mail.
По информации издания, инцидент произошел во время празднования дня рождения. Малыш вместо того, чтобы задуть свечу на торте, сразу нырнул в него с головой, чтобы попробовать десерт на вкус.
Пламя за мгновенье перекинулось на голову ребенка. Стоявшие рядом взрослые сразу стали тереть его лоб руками, чтобы быстро потушить огонь. Судя по видеозаписи, ребенок не пострадал в результате ЧП.
Отмечается, что ролик собрал больше семи миллионов просмотров.
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