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Чилийский мальчик загорелся от праздничного торта
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Чилийский мальчик загорелся от праздничного торта 

Газета.Ru 1 час назад
Ребенок из Чили случайно поджег себя во время задувания свечи на торте. В интернете распространили видеозапись произошедшего, сообщает телеканал «360».
Инцидент произошел во время празднования дня рождения. Малыш вместо того, чтобы задуть свечу на торте, сразу нырнул в него с головой, чтобы попробовать десерт на вкус.
Пламя за мгновенье перекинулось на голову ребенка. Стоявшие рядом взрослые сразу стали тереть его лоб руками, чтобы быстро потушить огонь. Судя по видеозаписи, ребенок не пострадал в результате ЧП.
Отмечается, что ролик собрал больше семи миллионов просмотров.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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