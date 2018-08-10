Сергей Жуков признался, что считает минуты до встречи с детьми

Артист находится в больнице на лечении.

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков посвятил трогательный пост в Instagram своим детям. У певца сейчас непростой период в жизни, из-за проблем со здоровьем он вынужден не только отменить концерты, но и периодически лежать в больнице. Сергей Жуков поделился, что ему уже очень хочется воссоединиться с семьей.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

9 Авг 2018 в 3:07 PDT Боже, как я по вам скучаю…Считаю минуты до вашего возвращения… Люблю!❤️

— поделился своими эмоциями Сергей Жуков.

«Какие милые! И одновременно похожи и на вас, и на Регину», «Скорейшего выздоровления и объединения с семьей!», «Сережа, скоро твои дорогие будут рядом!», «😍😍😍 оочень красивые дети, счастья и скорейшего выздоровления😊😊», «❤️🙏😘дети, рождённые в любви, счастья Вам, пусть невзгоды оставят Вашу чудесную семью🙏», «Конечно скучаете..я когда лежала в больнице считала каждую минуточку..чтоб обнять моих деточек..понюхать их вкусные головки😍😍😍. Сережа главное это надеяться, верить и любить», — поддержали любимого певца поклонники в Instagram.

Сергей Жуков сам сообщил о своей болезни. Певец разместил в личном блоге видео, где подробно рассказал, почему вынужден находиться в больнице каждый день.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

2 Авг 2018 в 1:30 PDT За последние дни я получил от вас столько встревоженных сообщений с вопросами «Сергей, что с тобой?», что посчитал нужным записать эти два видео. Спасибо всем за слова поддержки. Каждое ваше сообщение помогает мне скорее выздороветь!

— поблагодарил поклонников солист группы «Руки Вверх!»

Напомним, солист группы «Руки Вверх!» отец четверых детей. Старшая дочь Александра родилась в первом браке артиста. Сейчас девушка живет в США, и певец нечасто видит ее. Однако звездный папа никогда не забывает о своей 17-летней дочери. Артист старается искать любую возможность, чтобы оказаться с ребенком рядом. И когда это получается, певец по-настоящему счастлив. Не так давно девочка приезжала к папе в Испанию.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

8 Июл 2018 в 3:11 PDT «Минута папиной гордости и грусти:) Гордости, за такую чудесную красавицу, в которую ты превратилась моя доченька @sasha.zhukova …Спасибо тебе, что ты у нас такая… А грусть, грусть папина всегда в том, что скоро ты улетишь, тебя снова будут ждать большие свершения, а я все так же буду любоваться тобой, звонить и говорить, как я тебя люблю и верю в тебя! Наслаждайся солнечными деньками отдыха, Сашуленька! ❤️», — с нежностью написал Сергей Жуков.

В 2007 году артист женился во второй раз, его избранницей стала Регина Бурд , бывшая солистка группы «ВИА Сливки». В этих отношениях у знаменитости родились дочь Ника Жукова (в 2008 году), сын Энджел Жуков (в 2010 году) и сын Мирон Жуков (родился 30 сентября 2014 года). Недавно, после 10 лет брака, пара обвенчалась. На одном из последних концертов группы «Руки Вверх!» Регина и Сергей вышли с дочкой Никой и сыном Энджелом на сцену и растрогали поклонников исполнением своей венчальной песни.

С днем Семьи, Любви и Верности! ❤️ #zhukovfamily

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

8 Июл 2018 в 2:22 PDT Фото: Instagram @sezhukov