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5 советов молодым мамам от бабушек и врачей
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5 советов молодым мамам от бабушек и врачей 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Выбирай, к чьему мнению прислушиваться
Совет №1  Наших родителей, да и нас тоже пеленали в жуткие тряпки так, чтобы ребенок не мог двинуться. Мнение бабушек: так младенец не сможет поранить себя, а его ноги будут прямыми и стройными. Однако с этим не согласны медики, считая этот метод устаревшим. Они утверждают, что без пеленок малышу не грозит косолапие, наоборот, тугая ткань может привести к нарушениями в развитии бедер.
Совет №2  Закрытые окна, пуховые перинки, шерстяные одеяла — бабушки бояться любого сквозняка. Они считают, что малыш должен постоянно быть укутан, иначе он простудится. Врачи же говорят, что перегрев так же опасен для младенца, как и переохлаждение. Они советуют поддерживать в комнате температуру не выше 20 градусов.
Совет №3  Когда ребенок плачет и никак не может успокоиться, бабушки советуют дать ему что-нибудь сладкое. Например, обмокнуть пустышку в мед или варенье. Медики в шоке: если у ребенка уже начали резаться зубки, ему грозит кариес, а еще эти продукты могут вызвать аллергию.
Совет №4  Одним из первых подарков от бабушек новорожденному становится комплект в кроватку, обязательно с красивой мягкой подушкой. А вот педиатры вообще советуют от нее отказаться: в кроватке младенца не должно быть ничего, кроме матраца и простыни, — ни подушек, ни одеяла, ни игрушек, так как все это увеличивает возможность случайной асфиксии. Если в помещении холодно, просто оденьте ребенка потеплее.
Совет №5  Бабушки считают, что и во время сна младенца должна быть абсолютная тишина. С колясками они ухитряются даже в многолюдных парках призвать граждан к порядку и расчистить вокруг внука пространство в квадратный километр. Но, по мнению врачей, шум даже помогает детям уснуть. Им ничуть не мешает разговор мамы по телефону или звук пылесоса.
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