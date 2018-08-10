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В Краснодарском крае годовалая девочка отравилась антидепрессантами
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В Краснодарском крае годовалая девочка отравилась антидепрессантами 

Свободная пресса 45 минут назад
Годовалая девочка была экстренно госпитализирована в Центральную районную больницу Усть‐Лабинска Краснодарского края после употребления лекарства от депрессии.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, 9 августа девочка была в гостях у бабушки.
Когда пожилая женщина отвлеклась, ребёнок пододвинул к серванту детский стул и открыл дверцу. Оттуда девочка вытащила косметичку, в которой лежал блистер с феназепамом. Таблетки бабушке прописал врач. Женщина вошла в комнату и увидела, что малышка грызёт таблетки.
Бабушка отобрала у внучки упаковку, после чего сама отвезла ребёнка в больницу.
Медики поставили диагноз — «медикаментозное отравление феназепамом». Девочке сделали промывание и положили в реанимационное отделение. Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает.
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