В Краснодарском крае годовалая девочка отравилась антидепрессантами

Годовалая девочка была экстренно госпитализирована в Центральную районную больницу Усть‐Лабинска Краснодарского края после употребления лекарства от депрессии.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , 9 августа девочка была в гостях у бабушки.

Когда пожилая женщина отвлеклась, ребёнок пододвинул к серванту детский стул и открыл дверцу. Оттуда девочка вытащила косметичку, в которой лежал блистер с феназепамом. Таблетки бабушке прописал врач. Женщина вошла в комнату и увидела, что малышка грызёт таблетки.

Бабушка отобрала у внучки упаковку, после чего сама отвезла ребёнка в больницу.

Медики поставили диагноз — «медикаментозное отравление феназепамом». Девочке сделали промывание и положили в реанимационное отделение. Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает.

Происшествия с детьми, последние новости: Пьяный 12-летний подросток устроил два ДТП в Амурской области