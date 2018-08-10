Спрятал дочь. История глухонемой пары из Санкт‐Петербурга получила продолжение

Последние сутки Мария Серова пытается найти свою дочь по всей Москве. Она приехала, чтобы забрать ее погостить в Барселону, как постановил суд. Однако девочка исчезла, сообщил корреспондент «360».

По решению суда 13-летняя Мелания должна была отправиться к маме в Барселону, тогда отец девочки согласился с таким постановлением. Однако когда пришла пора собирать документы для выезда, девочка исчезла.

Сейчас ее местонахождение неизвестно. Мелания, которая до этого мечтала отправиться к маме на каникулы, внезапно стала писать по-другому. «Я не хочу с тобой общаться в Москве, я не хочу с тобой ехать в Испанию, тебя много лет не было рядом — нам надо с тобой научиться общаться, очень надеюсь на то, что ты меня поймёшь», — такие сообщения стала получать Мария Серова.

За 5 лет Мария видела свою дочь всего один раз: после суда, на котором определялся порядок их общения, обе плакали. Сурдопереводчики не успевали за эмоциями бывших супругов, пока Мелания со слезами наблюдала за их выяснением отношений.

После сегодняшних безуспешных поисков по Москве, Мария намерена засудить бывшего супруга. Она уже написала в полицию заявление о похищении своего ребёнка. В ближайшее время к делу должны подключиться и судебные приставы, чтобы обеспечить решение суда, по которому Мелания может месяц провести со своей мамой.