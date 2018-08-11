Почему школа не учит ребенка общаться: личный опыт мамы

ТРИЗ-педагог и мама троих детей Ксения Несютина — о том, как научить ребенка общаться, даже если он учится дома.

Недавно я задала вопрос читателям своего Инстаграма: «Почему вы решили отдать ребенка, в школу, а не оставить на семейном обучении?» Я получила восемьдесят комментариев, в которых главным аргументом было: в школе ребенок научится общаться.

Это заблуждение. В этой статье я расскажу, как на самом деле научить ребенка общаться.

Ксения Несютина

Что нужно, чтобы научиться общаться

Две недели назад я была на тренинге. Ведущие дали задание: пересаживаться на новое место после каждого упражнения. Как это оказалось тяжело! Некоторые пересаживались двойками и тройками, чтобы все-таки остаться в зоне комфорта. И им не пришлось знакомиться, искать темы для разговоров, «экать» и заикаться.

Оказывается, общаться трудно не только детям — у взрослых та же проблема, хотя в школу ходили все.

Чтобы научиться общаться, нужны два компонента: окружение и направленное обучение.

Эти компоненты важны и в других областях жизни. Допустим, человек хочет научиться плавать. Приходит в бассейн, оплачивает час тренера и через сколько-то недель начинает хорошо плавать. Если у вас есть только тренер и нет бассейна, то ничего не получится. Если есть бассейн, но нет тренера, то будете несколько месяцев барахтаться без внятного результата.

Поэтому, чтобы ребенку научиться общаться, ему нужно окружение в виде друзей и направленное обучение, которое он получит от родителя.

Почему школа не учит общаться

В школе есть только один компонент — окружение. Ребенок попадает в коллектив одноклассников и барахтается в общении целыми днями. Но его никто не учит фишкам общения, не поправляет, не следит за результатами.

Учителя — плохие наставники в деле общения: они хотят, чтобы дети тихо сидели на уроке, а не общались.

У школы нет цели научить ребенка общаться. Это ведь не проверяется в ЕГЭ.

В школе нет командной работы: каждый в одиночку пишет сочинения или отвечает у доски.

Детей не учат правильно выходить из конфликтных ситуаций.

Поэтому нельзя надеяться, что вы отправите ребенка в школу, и он сможет строить отношения, знакомиться, работать в команде и правильно выходить из конфликтов.

Школа пытается просто запретить конфликты. Вместо того чтобы учить детей справляться с эмоциями, когда на тебя «наезжают».

Как сформировать ребенку правильное окружение

Ребенку нужно окружение, в котором он будет «тренироваться». Это может быть школа, но это совсем необязательно. Подойдут кружки, спортивные секции, детские мастер-классы и друзья семьи.

Родители сами формируют окружение ребенка. Именно они до подросткового возраста решают, будет ребенок ходить на тхэквондо или петь в хоре.

Чтобы окружение было «качественным», надо соблюдать три правила.

Смотреть, чтобы у ребенка были друзья разного возраста

Когда в коллективе есть люди, которые старше вашего ребенка на 10-20 лет, он научится обращаться за помощью. Во взрослой жизни такие люди не боятся чего-то не знать и спрашивать у других.

Младшим детям ребенок помогает сам. Без выражения надменности и гордости за возраст. А со сверстниками отстаивает свое мнение с помощью слов, а не кулаков.

Поэтому хорошая идея — водить ребенка в клубы или на мастер-классы, где нет жесткой разбивки по возрастам.

Стараться делать так, чтобы у ребенка были разные по продолжительности знакомства

Хорошо, когда у ребенка есть отношения разной степени близости: с друзьями, приятелями, знакомыми.

С приятелем он встречается на спортивной секции раз в неделю. Здесь сложно выстраивать долгосрочные отношения, так как дети достаточно редко видятся. Со знакомыми ребенок видится и то реже. Например, один раз в год на дне рождения у родителей. С друзьями видится или разговаривает по телефону каждый день. Такие отношения длятся не один год и становятся «ресурсными», поддерживающими для обеих сторон.

Такие разные отношения помогут ребенку чувствовать себя свободно в любой ситуации.

У ребенка должна быть возможность коммуницировать с детьми разного культурного уровня

Не надо оберегать ребенка от конфликтов. Пусть общается со всеми детьми, которые оказались в его окружении (например, на детской площадке).

Если при виде невоспитанного мальчика вы будете стараться тут же уйти, то ребенок не научится справляться с конфликтами и впоследствии станет избегать их.

Есть такой эффект — эффект соленого огурца. Если любой даже самый упругий огурец окажется в банке с рассолом, то он станет соленым. Если ребенок большую часть времени находится с Петей и Васей, которые ругаются матом, то скорее всего тоже начнет так разговаривать.

Поэтому следите, чтобы окружение, которое резко противоречит вашим ценностям, не было для ребенка постоянным.

Школа не единственное место, где ребенок сможет научиться общаться. Если родители будут учитывать оба компонента: окружение и обучение, то ребенок сможет коммуницировать с разными людьми в разных обстоятельствах, даже если он учится дома.

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