Учим ребенка общаться в коллективе: 5 правил из личного опыта мамы

Как знакомиться с новым человеком, как вести себя в компании и как правильно вступать в конфликт, чтобы выйти из него победителем.

ТРИЗ-педагог и мама троих детей Ксения Несютина в предыдущей колонке на «Летидоре» рассказывала, почему школа не учит детей общаться. На этот раз Ксения посвятила статью нескольким базовым правилам коммуникации в группе, о которых ребенку могут рассказать родители.

Ксения Несютина

Есть правила общения, которым можно научиться независимо от темперамента или характера. В обычной школе об этих правилах почти не рассказывают, поэтому родителям надо взять обучение в свои руки.

Начнем с конфликтов. Чтобы ребенок смог урегулировать острую ситуацию, надо несколько раз разыграть ее по ролям дома.

Мой старший сын Глеб ходит в компьютерную академию. Группа двенадцать человек: все мальчишки, возраст от девяти до шестнадцати лет. И вот однажды одногруппник подошел к сыну и сбросил его вещи на пол. Учитель не видел этого. Глеб стал ругаться с мальчиком, который только этого и добивался. Тот сразу стал дразнить сына: что мол, кричишь как девочка. В итоге Глеб обиженно поднял вещи сам.

Вечером он мне это все возмущенно пересказал, после чего я дала ему инструкцию, как действовать, если ситуация повторится.

Я сказала, чтобы он отвечал обидчику спокойным и твердым тоном. Например: «Подними вещи». Важно при этом не менять тон и не вестись ни на какие слова. Схема проста: одно требование, одними и теми же словами, одним и тем же тоном.

Мы с ним дома порепетировали пару ситуаций. Я была за этого хулигана и делала гадости.

Не прошло пары дней, как сын применил мой совет на практике. Тот парень сел рядом с Глебом и попытался толкать его локтем. И Глеб попробовал наш домашний метод. Спокойным голосом он сказал: «Я не разрешаю трогать меня!» Хулиган начал: «А что ты мне сделаешь? А я все равно буду!» Глеб твердил одно и то же, пока тот не убрал свою руку и не отвернулся от него.

Ребенка можно научить и другим приемам общения. Правил много и каждое достойно отдельной статьи. Здесь мы кратко рассмотрим пять ключевых.

Научите ребенка легко знакомиться с новым человеком

Без мыслей: «А что он обо мне подумает?» и «А это вообще нормально?».

Знакомства можно тоже репетировать дома и выучить 2-3 шаблонные фразы.

Помните, как это бывает у маленьких детей: «Привет, меня зовут Маша. Давай дружить!» Для взрослых это тоже действует. Меняется только приветственная фраза.

Научитесь сами и научите ребенка говорить без «эээ» и слов-паразитов

Договоритесь с ребенком о том, что вы будете щелкать пальцами каждый раз, когда он говорит «эээ», «типа» или «ну короче». Так вы точно начнете осознаннее относиться к своей речи.

Рассказывайте ребенку про правильные жесты

Не надо чесать голову, оттягивать майку или покусывать губу. Бороться с этим можно так же, как и со словами-паразитами.

Договоритесь, как вы будете напоминать ребенку, о странных жестах и придумайте, на что их можно заменить.

Учите ребенка внимательно слушать и задавать вопросы

Есть люди, которые любят говорить о себе: про своего автоинструктора, бабушку на Камчатке и котика Кузю. Они напрочь забывают про собеседника.

Учите ребенка задавать встречные вопросы, а иногда и просто молчать.

Самая простая техника: если человек спрашивает «Тебе какой фильм нравится больше всего?», то ты отвечаешь. А потом задаешь собеседнику точно такой же вопрос: «А тебе какие?»

Учите ребенка конфликтовать

Если вокруг нас злятся, то и мы тоже начинаем злиться. Такие ситуации хорошо отрепетировать с ребенком дома, чтобы научить правильным словам и действиям. Тогда у него будет хотя бы шанс отреагировать правильно.

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