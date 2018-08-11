Учим ребенка общаться в коллективе: 5 правил из личного опыта мамы 

Как знакомиться с новым человеком, как вести себя в компании и как правильно вступать в конфликт, чтобы выйти из него победителем.
ТРИЗ-педагог и мама троих детей Ксения Несютина в предыдущей колонке на «Летидоре» рассказывала, почему школа не учит детей общаться. На этот раз Ксения посвятила статью нескольким базовым правилам коммуникации в группе, о которых ребенку могут рассказать родители.
Ксения Несютина
Есть правила общения, которым можно научиться независимо от темперамента или характера. В обычной школе об этих правилах почти не рассказывают, поэтому родителям надо взять обучение в свои руки.
Начнем с конфликтов. Чтобы ребенок смог урегулировать острую ситуацию, надо несколько раз разыграть ее по ролям дома.
Мой старший сын Глеб ходит в компьютерную академию. Группа двенадцать человек: все мальчишки, возраст от девяти до шестнадцати лет. И вот однажды одногруппник подошел к сыну и сбросил его вещи на пол. Учитель не видел этого. Глеб стал ругаться с мальчиком, который только этого и добивался. Тот сразу стал дразнить сына: что мол, кричишь как девочка. В итоге Глеб обиженно поднял вещи сам.
Вечером он мне это все возмущенно пересказал, после чего я дала ему инструкцию, как действовать, если ситуация повторится.
Я сказала, чтобы он отвечал обидчику спокойным и твердым тоном. Например: «Подними вещи». Важно при этом не менять тон и не вестись ни на какие слова. Схема проста: одно требование, одними и теми же словами, одним и тем же тоном.
Мы с ним дома порепетировали пару ситуаций. Я была за этого хулигана и делала гадости.
Не прошло пары дней, как сын применил мой совет на практике. Тот парень сел рядом с Глебом и попытался толкать его локтем. И Глеб попробовал наш домашний метод. Спокойным голосом он сказал: «Я не разрешаю трогать меня!» Хулиган начал: «А что ты мне сделаешь? А я все равно буду!» Глеб твердил одно и то же, пока тот не убрал свою руку и не отвернулся от него.
Ребенка можно научить и другим приемам общения. Правил много и каждое достойно отдельной статьи. Здесь мы кратко рассмотрим пять ключевых.
Научите ребенка легко знакомиться с новым человеком
Без мыслей: «А что он обо мне подумает?» и «А это вообще нормально?».
Знакомства можно тоже репетировать дома и выучить 2-3 шаблонные фразы.
Помните, как это бывает у маленьких детей: «Привет, меня зовут Маша. Давай дружить!» Для взрослых это тоже действует. Меняется только приветственная фраза.
Научитесь сами и научите ребенка говорить без «эээ» и слов-паразитов
Договоритесь с ребенком о том, что вы будете щелкать пальцами каждый раз, когда он говорит «эээ», «типа» или «ну короче». Так вы точно начнете осознаннее относиться к своей речи.
Рассказывайте ребенку про правильные жесты
Не надо чесать голову, оттягивать майку или покусывать губу. Бороться с этим можно так же, как и со словами-паразитами.
Договоритесь, как вы будете напоминать ребенку, о странных жестах и придумайте, на что их можно заменить.
Учите ребенка внимательно слушать и задавать вопросы
Есть люди, которые любят говорить о себе: про своего автоинструктора, бабушку на Камчатке и котика Кузю. Они напрочь забывают про собеседника.
Учите ребенка задавать встречные вопросы, а иногда и просто молчать.
Самая простая техника: если человек спрашивает «Тебе какой фильм нравится больше всего?», то ты отвечаешь. А потом задаешь собеседнику точно такой же вопрос: «А тебе какие?»
Учите ребенка конфликтовать
Если вокруг нас злятся, то и мы тоже начинаем злиться. Такие ситуации хорошо отрепетировать с ребенком дома, чтобы научить правильным словам и действиям. Тогда у него будет хотя бы шанс отреагировать правильно.
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