Забавное видео о малышах, которых завораживают окна

Эти крохи обожают облизывать, прислоняться и кривляться через окна. Смотрите смешной ролик!

Поведение малышей всегда непредсказуемо: то они наедятся шоколада, пока не видит мама, то заберутся и застрянут в самых неожиданных местах, а то побегут на горку на детской площадке и скатятся неудачно, набив себе синяков. Родителям за этими крохами нужен глаз да глаз.

Герои сегодняшннего видео просто обожают стеклянные поверхности. Малыши их и облизывают, и трутся щечками и носиками, и гримасничают.

Крохи так любят проводить время около окон, что их просто невозможно оторвать от этого увлекательного занятия.

И что такого они нашли в этих стеклянных поверхностях? Взрослому человеку это сложно понять, но согласитесь, вы наверняка наблюдали такую ситуацию со своими детьми.

Смотрите скорее этот забавный ролик!