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Забавное видео о малышах, которых завораживают окна
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Забавное видео о малышах, которых завораживают окна 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Эти крохи обожают облизывать, прислоняться и кривляться через окна. Смотрите смешной ролик!
Поведение малышей всегда непредсказуемо: то они наедятся шоколада, пока не видит мама, то заберутся и застрянут в самых неожиданных местах, а то побегут на горку на детской площадке и скатятся неудачно, набив себе синяков. Родителям за этими крохами нужен глаз да глаз.
Герои сегодняшннего видео просто обожают стеклянные поверхности. Малыши их и облизывают, и трутся щечками и носиками, и гримасничают.
Крохи так любят проводить время около окон, что их просто невозможно оторвать от этого увлекательного занятия.
И что такого они нашли в этих стеклянных поверхностях? Взрослому человеку это сложно понять, но согласитесь, вы наверняка наблюдали такую ситуацию со своими детьми.
Смотрите скорее этот забавный ролик!
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