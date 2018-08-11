Как узнать «кесаренка» среди других детей

Все новорожденные появляются на свет двумя способами — либо через родовые пути или при помощи операции по вскрытию полости матки. Идея о том, что малыши, родившиеся на свет посредством кесарева сечения, отличаются от остальных, «естественных» детишек, до сих пор актуальна. Некоторые исследователи даже называют признаки, по которым можно отличить «кесарят».

Стерильный кишечник, но в первые недели жизни

Акушеры Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии считают, что малыши, появившиеся при помощи кесарева сечения, если и отличаются от тех, что родились естественным путем, то только первые две недели своей жизни. Связано это с тем, что «кесарята» не проходили родовые пути и соответственно в этот важный момент не получили от рожающей матери нужных гормонов и бактерий, поэтому их кишечник стерильный. Поначалу такие детки плохо усваивают пищу и у них не формируется иммунитет, они плохо набирают вес, постоянно срыгивают, и у них может появиться температура. Но уже в течении первых двух недель все меняется, если матери кормят их своим молоком. У «кесарят» появляется необходимая кишечная флора и далее они развиваются точно также, как и остальные малыши. Более того, если оценивать реальные угрозы здоровью новорожденных, то у «естественников» этот список гораздо длиннее благодаря возможным родовым травмам и осложнениям в период родов. Поэтому большой разницы между детьми, появившимися на свет при помощи кесарева сечения и рожденными природным путем, отечественные акушеры не видят.

Астма и другие проблемы с органами дыхания

Врачи Университетской больницы города Хельсинки, Финляндия, считают, что у людей, родившихся при помощи кесарева сечения риск развития астмы в 3,23 раза больше, чем у тех, кто появился на свет вагинальным путем. Они исследовали медицинские карты более 60 тысяч человек, родившихся в период с 1966 по 1976 год и выявили закономерность. У большинства людей, имеющих в медицинской карте отметки о кесареве сечении при рождении, еще с детства прослеживаются проблемы с органами дыхания, и они имеют последствия в зрелом возрасте. Среди диагностированных заболеваний 80% — астмы аллергического и психологического характера. Финские врачи связывают это с тем, что «кесарята» не имели возможности самостоятельно сделать первый вдох, в силу того, что они не проходили родовые пути и альвеолы их легких сами не развернулись, а сделали это под действием врачебных стимуляций. Поэтому в дальнейшем у таких людей возникли проблемы с дыханием. Однако это открытие не нашло подтверждения среди ученых других стран.

Лишний вес Несколько лет назад в журнале «Педиатрия» Американской медицинской ассоциации была опубликована статья, в которой специалисты Гарвардской школы здравоохранения рассказали о последствиях, которые они выявили у детей, рожденных при помощи кесарева сечения. Они проводили серии тестов у более чем 22 000 детей на протяжении 16 лет, помимо прочего, специально фиксировали все данные, включая способ появления на свет. Оказалось, что 13% от этого количества детей страдали избыточным весом и 76% из них были «кесарятами». Однако причины ожирения у детей, рожденных посредством операции, до последнего времени оставались неизвестны. И вот совсем недавно исследователи из Медицинского факультета Нью-Йоркского университета в журнале «Достижения науки» опубликовали часть своего труда, посвященного этой проблеме. Ученые проводили эксперименты с мышами и выяснили, что существует зависимость между весом особи и способом ее появления на свет. Мышата, рожденные в результате кесарева сечения, через 15 недель стали на 33% тяжелее своих «естественных» собратьев. Более того, выяснилось, что мышки-девочки труднее переносили рождение посредством кесарева сечения, чем их братишки, разница веса самочек достигала 70%! Проанализировав ДНК бактерий, обнаруженных в кишечнике мышат, исследователи выяснили, что микробиом у мышей, рожденных посредством кесарева сечения, значительно отличается от микробиома их «естественнорожденных» собратьев и не в лучшую сторону. В итоге ученые сделали вывод, что кесарево сечение фактически программирует рожденный таким образом организм на дальнейшее ожирение. Однако клинически пока это не доказано.

Повышенное внутричерепное давление

Врачи Национального госпиталя в Копенгагене, Дания, в памятках для матерей тоже опубликовали некоторые предупреждения на счет «кесарят». Они считают, что дети, появившиеся на свет при помощи операции, часто оказываются с повышенным внутричерепным давлением и им следует наблюдаться у невропатолога. Поскольку такой ребенок не имел возможности постепенного перехода из матки с водной средой в воздушный мир, в котором давление отличается от того, в котором он сформировался, сосуды его головного мозга испытывают мгновенную и сильную нагрузку. Диагностировать повышенное внутричерепное давление у младенцев очень сложно, поэтому датские врачи-неонатологи советуют матерям, перенесшим кесарево сечение, на первом году жизни их ребенка обязательно провести ему все неврологические тесты, чтобы в дальнейшем не запустить возможное заболевание.

Отсутствие лидерских качеств

Между тем, психологи считают, что «кесарята» отличаются от остальных детей, и прежде всего своим поведением. Так известный американский психиатр, доктор философии по медицине и почетный член Российского психологического общества Станислав Гроф предполагает, что ребенок, рожденный путем кесарева сечения не пережил родовой стресс, а он важен для формирования личности. Такие детишки в дальнейшем доброжелательны, но не способны противостоять давлению, в конфликтах чаще уступают, не могут настоять на своем, они очень ранимы и чувствительны. Психолог проводит параллель между тем, что «кесарята» не сами начали свой путь рождения и тем, что они вырастают безынициативными и не способными к лидерству. Однако этот вопрос весьма спорный. Среди профессиональных спортсменов, режиссеров и офицеров не мало людей, рожденных при помощи кесарева сечения. Например, известный киноактер, режиссер и продюсер Джеки Чан именно таким образом появился на свет, но его никак нельзя назвать нерешительным и ранимым.

Не способность к любви

Между тем знаменитый французский акушер-гинеколог Мишель Оден тоже сделал заявление насчет людей, рожденных при помощи операции. В своей книге «Кесарево сечение: безопасный выход или угроза будущему?» он заявляет, что «кесарята» от природы не способны любить. Объясняет доктора Оден это тем, что «…Рожающая женщина выделяет в кровь «коктейль» из гормонов любви, главная составляющая которого гормон окситоцин. В ходе естественных родов у ребенка в организме накапливается много окситоцина, и этот человек будет способен к любви. И наоборот, если (…) это было кесарево сечение, в организме ребенка вместо окситоцина преобладает адреналин…» В итоге, по словам Мишеля Одена, такой человек не сможет в полную силу любить кого-то другого, а только лишь себя. Однако и с этим утверждением очень многие люди, родившиеся при помощи кесарева сечения, категорически не согласны.

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