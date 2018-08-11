Гимнастика для мозга

СодержаниеПринимаем решение на беговой дорожкеУмнеем с помощью физкультурыАктивизируем работу мозга благодаря домашней работе

Занятия спортом укрепляют организм. С этим утверждением не спорят даже «диванные» чемпионы. А вот нейробиологи утверждают, что физическая нагрузка полезна и для умственного развития. Специально подобранные тренировки и правильно сформированные привычки помогают развитию умственных способностей с самого раннего возраста.

Какими физическими упражнениями нужно заниматься ребенку, чтобы он стал умным и что это за «правильные» привычки для развития умственных способностей, разбираемся вместе на MedAboutMe в день физкультурника, который традиционно отмечается во вторую субботу августа в России.

Принимаем решение на беговой дорожке

Вам случалось перечитывать одно и то же по три раза? Всем знакомы ситуации, когда выполнение простых заданий никак не продвигается. Можно ли взбодрить мозг, чтобы понять, почему начальство было разочарованно вашим ответом на совещании? «Лекарство» для ума, как оказалось, давно существует. Во всяком случае, так утверждает Эмили Бернштайн, профессор психологии из Гарварда

Эмили обратила внимание на то, что она по-другому мыслила после своих регулярных пробежек. Исчезали страхи, перепады настроения. Она буквально «проветривала» мозги во время бега, что помогало избавиться от депрессивных проявлений и вообще способствовало ясности в мыслях, помогая принять правильные решения.

Профессор Бернштайн вместе со своими коллегами провела множество экспериментов и уверена, что физические упражнения нужны с самого раннего детства именно для развития умственных способностей.

Почему нейробиологи придают такое значение организации правильной физической нагрузки в детстве? Дело в том, что до недавнего времени считалось, что число нейронов не увеличивается у взрослого человека. Однако исследования ученых подтвердили, что любая физическая активность, когда задействованы многие группы мышц и организм усиленно потребляет кислород, помогает образованию новых нейронов. Соответственно, бегая по утрам или наматывая километры на прогулке, люди улучшают память, способность концентрироваться и принимать креативные решения. Если же привычка заниматься физкультурой выработана с детства, то увлечение спортом продолжится и в зрелом возрасте.

Личный опытДжойс К. Оутс, писательница

Пробежки делают ясным мой ум. Бегая по утрам, я заметила, что ум «бежит» вместе с телом. Все необычные находки приходили мне в голову во время или после бега, потому что длительное ритмичное движение не позволяет жалеть себя, если что-то не складывается. Зато бег здорово разгоняет мысли и проясняет ум. С каждой пробежки я возвращаюсь новым человеком.

Умнеем с помощью физкультуры

Ваш ребенок часто катается на велосипеде? Если нет, тогда родителям стоит задуматься о покупке популярного средства передвижения. Дело в том, что японские ученые экспериментально доказали, что катаясь на велосипедах, дети тренируют свой мозг. Чем чаще они это делают, тем лучше для их умственного развития.

Продолжительные исследования шведских ученых с начала 90-х и по 2010 год подтвердили, что физическая нагрузка существенно влияет на успеваемость детей в школе.

Комментарий экспертаТеодор Гарланд, профессор биологии, Калифорния

Физические нагрузки в раннем возрасте помогают избавиться от ожирения в будущем и улучшают умственное развитие дошкольников. К такому выводу пришли ученые нашей группы, принимавшие участие в исследовательском проекте в Калифорнийском университете.

Мы убеждены, что регулярные занятия физическими упражнениями дошкольников и учеников начальной школы, во-первых, развивают привычку заниматься спортом в дальнейшем, а во-вторых, ускоряют умственное развитие ребенка. Эти факторы могут иметь далеко идущие положительные последствия для здоровья и благополучия человека.

Результаты наших исследований доказывают, что физические нагрузки должны быть регулярными.

Кроме того, физические упражнения значительно улучшают эмоциональное состояние человека. Эксперименты показали, что дети, выполнявшие упражнения, направленные на физическое развитие ребенка, были более коммуникабельны и явно улучшили свое психоэмоциональное состояние по сравнению с теми, кто в группе «физкультурников» не занимался. Дети были более активны, они легко переключались на другую работу, легче общались с другими участниками группы.

Самое интересное, что взрослые, общаясь с детьми, тоже тренируют свой мозг. Вспомните хотя бы популярную некогда «Песню первоклассника» в исполнении Аллы Пугачевой . Кандидаты наук не зря задумываются, пытаясь решить задачки из школьного учебника. Попробуйте выполнить вместе с ребенком домашние задания по всем предметам (только не вместо него!), и тогда слезы кандидата наук из веселой песенки не покажутся родителям такими смешными.

То же касается и физических упражнений. Об этом доступно написано в книге профессора Кинокури Синохара из Токио. Ученый настоятельно советует с юных лет развивать полезные привычки и устраивать ЛФК для мозга.

Физические упражнения стоит подбирать от простого к сложному. Главное — хвалить ребенка за то, что уже получилось и научить малыша радоваться, когда он достигает лучшего результата.

Например, попробуйте простое упражнение «Равновесие». Выполняется вместе с мамой (или папой). Взрослый, сидя на полу, немного сгибает ноги в коленях.

Задачи ребенка следующие:

подняться по ногам мамы, держась за нее руками; попробовать постоять на маминых коленях, удерживая равновесие (мама держит ребенка за коленки); научиться стоять на коленях у взрослого, без поддержки.

Другое упражнение называется «Крокодил».

Ребенок ложится на пол, изображая крокодила. Ладошки плотно прижаты к полу, подбородок опущен. Двигаться вперед нужно, перемещая попеременно правую ручку и левую ножку, а затем левую ручку и правую ножку. Упражнение развивает внимание. Взрослым тоже можно попробовать. Поверьте! Весело будет всем.

Ходьба на руках хорошо известна. Сначала попробуйте выполнить хождение, придерживая ребенка за ножки, а потом пусть пробует самостоятельно поднять ножки, опираясь на руки. Только следите, чтобы движения не были слишком резкими.

Активизируем работу мозга благодаря домашней работе

Большое значение для развития умственной деятельности имеет то, как мы выполняем самые простые действия.

Японские ученые провели простой эксперимент с использованием мелкой моторики. Детям предложили очистить морковку. Одна группа чистила овощи с помощью ножа, а другая — овощечисткой. Чистка с помощью ножа, в данном случае, была более сложной и, судя по данным приборов, фиксирующих работу мозга, у тех, кто использовал нож, мозг активизировался гораздо сильнее.

Все, что человеку нужно выполнить более тщательно, активизирует мозговую деятельность.

Даже простая уборка в квартире заставляет работать мозг активнее. Если при этом ребенок видит, что мама с душой ухаживает за комнатными растениями или красиво расставляет тарелки, накрывая стол, да при этом еще и проговаривает, насколько это важно, то желание малыша помочь и сделать что-то самостоятельно тоже будет способствовать развитию умственных способностей.

Личный опытПол Деннисон, доктор наук, психолог, США (из выступления на тренинге для слушателей Ассоциации кинезиологии)

Когда я закончил педагогический университет, то некоторое время работал с детьми. Тогда же я разработал специальную методику для работы с теми детками, которые с трудом усваивали обычные навыки, испытывали трудности при общении и выполнении простых заданий. Гимнастика для мозга была разработана для того, чтобы развивать у малышей желание узнавать новое и учиться.

Как я пришел к этому? Просто понял, что нужно использовать желание детей играть. Дети плохо читали, неважно соображали и почти не умели писать. Их нужно увлечь игрой и тогда можно в процессе ее давать любую информацию. Дозированно, конечно.

Гимнастика мозга представляет собой специальные двигательные упражнения, с помощью которых запоминание проходит гораздо быстрее, чем обычно. Комплекс простых упражнений помог детям намного эффективнее и легче пройти сложный для них процесс обучения. Движения выстроены так, чтобы наладить функционирование мозга.

Хочу заметить, что не стоит ждать мгновенных результатов от занятий, потрудиться придется немало. Однако и цель благородная. Наша задача — полноценное умственное развитие ребенка. Я подробно изложил все в своей книге о гимнастике мозга.

Вот что я хотел бы посоветовать тем, кто будет заниматься с детьми:

выполняйте упражнения ежедневно; не заставляйте малышей делать упражнения, если они этого не хотят; отложите тренировку, если заметили, что детям она дается с трудом; иногда стоит вообще отказаться от некоторых из них (всего в книге 26 упражнений); все упражнения построены так, чтобы развивать память, логику, воображение.

Гимнастику мозга я создавал для всех, поэтому могу рекомендовать ее для людей любого возраста.

Для развития координации и ориентации в пространстве подойдет упражнение «Перекрестные шаги». Упражнение выполняется либо стоя, либо сидя. Ребенку нужно локтем левой руки дотянуться к правой коленке. Такое же движение повторить правой рукой.

Упражнение «Качели» поможет при дефиците физической нагрузки в осенне-зимний период. Сидя на полу, ребенок обхватывает руками колени и, округлив спину, откидывается назад. В таком положении нужно покачаться вперед-назад и вправо-влево.

Активизация мозга происходит в разных ситуациях: занятия физкультурой, общение лицом к лицу, занятия кулинарией, даже тогда, когда вы смеетесь сами или пытаетесь рассмешить кого-то. Умным ведь называют того человека, который самостоятельно пытается узнать нечто новое даже во время утренней пробежки.

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