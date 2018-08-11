Ещё
«Растем, взрослеем»: Светлана Пермякова показала новые фотографии похожей на нее как две капли воды дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Растем, взрослеем»: Светлана Пермякова показала новые фотографии похожей на нее как две капли воды дочери 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Свежие фотографии дочери Светланы Пермяковой очаровали фанатов юмористки.
Поклонники творчества звезды КВН, а ныне актрисы и телеведущей Светланы Пермяковой, не раз отмечали ее невероятное сходство с дочерью. Девочка растет просто копией мамы, и свежие фотографии — тому подтверждение.
«Растем, взрослеем) всем чудесного летнего дня», — написала звездная мама под очередной фотографией.
«Мамино отражение», «Маленькая Света», «Вот это сыграли гены, обалдеть», «Мама в самом ярком и чётком проявлении», «Была на папу похожа, сейчас на Вас», «Вот это работа под копирку! Вот это труд!», «Варвара выросла как! Красавица», «Такой мамин клон», «Даже не глядя на автора можно понять чей пост и милое счастье на нем», — обсуждают фолловеры.
Согласны?
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов: «Жена лишает меня общения с детьми» «Верю в переселение душ»: дочь Алексея Чумакова растет копией его погибшей мамы «На деда похож»: нежное фото Ксении Собчак с сыном взорвало Сеть
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки97
Некрасивые супруги знаменитых мужчин10
Магия против ржавчины: простой способ победить коррозию на кузове
Почему сводит ногу по ночам79
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья4
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
07:55
Звезды, выжившие после смертельного диагноза
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение