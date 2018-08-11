«Растем, взрослеем»: Светлана Пермякова показала новые фотографии похожей на нее как две капли воды дочери

Свежие фотографии дочери Светланы Пермяковой очаровали фанатов юмористки.

Поклонники творчества звезды КВН, а ныне актрисы и телеведущей Светланы Пермяковой, не раз отмечали ее невероятное сходство с дочерью. Девочка растет просто копией мамы, и свежие фотографии — тому подтверждение.

«Растем, взрослеем) всем чудесного летнего дня», — написала звездная мама под очередной фотографией.

«Мамино отражение», «Маленькая Света», «Вот это сыграли гены, обалдеть», «Мама в самом ярком и чётком проявлении», «Была на папу похожа, сейчас на Вас», «Вот это работа под копирку! Вот это труд!», «Варвара выросла как! Красавица», «Такой мамин клон», «Даже не глядя на автора можно понять чей пост и милое счастье на нем», — обсуждают фолловеры.

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Фото: instagram