Игра-вирус «Момо»: что нужно знать о ней вашим детям

В обществе не успел утихнуть резонанс вокруг игры «Синий кит», которая негативно воздействует на психику несовершеннолетних, как в интернете появилась новая. Родители обеспокоены очередным опасным развлечением своих детей — игрой «Момо», которая месяц назад была зафиксирована в Латинской Америке. Ее главный персонаж пугает речами о скорой смерти.

Злоумышленники разработали новую игру-вирус, главная героиня которой, Момо, вступает в переписку с пользователями и начинает писать им ужасные вещи, заявляя, что те умрут по истечении семи дней общения с ней. Попытки удалить контакт из телефонной книжки не приносят результата — тот вновь появляется и шлет сообщения, заявляя, что все знает о собеседнике. Месяц назад в Аргентине счеты с жизнью свела 12-летняя девочка. Доподлинно неизвестно, что послужило причиной ее гибели, но СМИ распространили информацию, что это произощло после разговора с неким пользователем, на аватарке которого было изображение Момо — существа, похожего на женщину с выпученными глазами, стоящего на курьих ножках. Давайте разберемся, что нужно знать о ней вашим детям.

Считается, что Момо звонит из Японии, но легко переходит на язык собеседника и старается говорить простыми фразами. Пишет пугающие вещи, заявляя, что находится «в аду», куда якобы заберет обратившегося к ней ребенка/подростка. Специалисты предполагают, что подобная переписка может негативно воздействовать на неокрепшую психику несовершеннолетних и некоторых из них действительно довести до крайних мер. Они считают, что речь идет о программе-боте, диалог заранее запрограммирован и главная задача злоумышленников — заставить перезвонить по указанному номеру.

Затем вирус ворует данные с мобильного устройства, которые потом используются в качестве «доказательств» осведомленности о жизни пользователя. Само изображение Момо — снимок скульптуры японского художника Мидори Хаяси, которая символизирует птицу-мать. Он появился в 2016 году в японском музее ужасов. Взрослых предупреждают о важности доверительных отношений с детьми и серьезного разговора с ними о новой разработке киберпреступников, чтобы те держались от подобных «развлечений» подальше. Также есть смысл поговорить с ребенком о смерти, поскольку он все равно интересуется этим вопросом, но следует подобрать правильные фразы, чтобы проинформировать, а не напугать его.