«Мужик растет»: малыш‐домохозяин очаровал пользователей Сети

Размещенный в микроблоге телеканала АВС ролик с малышом, резво помогающим отцу управиться на кухне, умилил и заставил помечтать некоторых пользователей. Глядя на то, как карапуз подает папе тарелки из посудомоечной машины, одни вспоминали, что такими помощниками когда‐то были их дети, другие радовались, что теперь им есть, что показать в пример своим 18‐летним отпрыскам.

На видео запечатлена идиллическая сцена в одной из семей канадского города Онтарио. Мужчины наводят порядок на кухне. Отец (слева) протирает и расставляет тарелки, а помогает ему в этом маленький сын, который деловито достает посуду из машины, передает отцу, а когда работа завершена, мальчик аккуратно закрывает посудомоечную машину, радостно улыбаясь.

В комментариях большинство пользователей умилялись деловой самостоятельности малыша, которая вполне может стать примером для старших.

«Моему 18-летнему стоит это показать», — написала пользователь suzanne.

«Милый, умный, благословенный малыш, пусть всевышний благословит тебя и родителей. — прокомментировал Abhaya Agarwal.

«Мой сын был таким 20 лет назад», — грустно отметила Lady Kate.

А вот пользователь под ником Diner Opinion поиронизировал: «Срочная новость: канадский мужчина в состоянии выполнить работу по хозяйству. Американцы негодуют».