Мошенники в WhatsApp стали заставлять детей открывать газовые конфорки

Вирусное сообщение появилось в мессенджере WhatsApp. В голосовом обращении женщина просит девочку открыть газовые конфорки. Об этом сообщили на странице «Криминальный Хабаровск» в социальной сети Instagram.

Через WhatsApp стали распространяться сообщения от женщины, которая представляется работницей газового хозяйства и просит девочку открыть на плите краны, чтобы проверить газ. Когда ребенок выполняет просьбу и сообщает, что запах газа чувствуется, оператор просит его уйти в комнату и вернуться к своим делам. Также женщина запрещает перекрывать газ, поскольку газовое хозяйство будет его отключать и подключать.

Газовые кампании заявили, что их сотрудники никогда и не под каким предлогом не звонят людям с просьбой проверить конфорки. Тем более они не обращаются с этим предложением к детям.

Правоохранители многих городов инициировали проверку из-за распространения этой записи.

Родителям рекомендуют провести с детьми профилактическую беседу.