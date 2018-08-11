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Смотрите, как смешно близнецы выясняют отношения
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Смотрите, как смешно близнецы выясняют отношения 

Letidor.ru 32 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Не всегда безумно похожие друг на друга крохи находят общий язык. Смотрите, как иногда забавно они выясняют отношения!
Близнецы — самые близкие друг другу люди с рождения. Крохи очень похожи друг на друга и практически постоянно проводят время вместе, пока маленькие.
Конечно, близнецы очень любят своих братьев и сестер, но иногда найти общий язык даже им бывает очень сложно. Соска брата-близнеца всегда вкуснее, игрушка интереснее, одежда красивее — так думают все малыши, поэтому у них рождаются конфликты.
В этом забавном ролике вы увидите, как близнецы порой выясняют отношения: отнимают друг у друга соски, устраивают настоящий скандал из-за понравившихся игрушек и недостающего им внимания родителей.
Малыши злятся, обижаются, кричат, всеми доступными им способами выражают свое недовольство.
Но наблюдать за тем, как они пытаются решить свои проблемы с братьями и сестрами, очень весело!
Включайте скорее видео и убедитесь в этом сами!
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Женский форум
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