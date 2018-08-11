Смотрите, как смешно близнецы выясняют отношения

Не всегда безумно похожие друг на друга крохи находят общий язык. Смотрите, как иногда забавно они выясняют отношения!

Близнецы — самые близкие друг другу люди с рождения. Крохи очень похожи друг на друга и практически постоянно проводят время вместе, пока маленькие.

Конечно, близнецы очень любят своих братьев и сестер, но иногда найти общий язык даже им бывает очень сложно. Соска брата-близнеца всегда вкуснее, игрушка интереснее, одежда красивее — так думают все малыши, поэтому у них рождаются конфликты.

В этом забавном ролике вы увидите, как близнецы порой выясняют отношения: отнимают друг у друга соски, устраивают настоящий скандал из-за понравившихся игрушек и недостающего им внимания родителей.

Малыши злятся, обижаются, кричат, всеми доступными им способами выражают свое недовольство.

Но наблюдать за тем, как они пытаются решить свои проблемы с братьями и сестрами, очень весело!

Включайте скорее видео и убедитесь в этом сами!