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Мама волновалась, когда ее малыш сидел рядом с молодым человеком на протяжении длительного рейса.
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Мама волновалась, когда ее малыш сидел рядом с молодым человеком на протяжении длительного рейса. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мы летели вечерним рейсом из Форт-Лодердейла, с моим маленьким сыном, чей единственный опыт полета был за неделю до этого.
В тот момент я увидела вас (большого парня-мачо, вероятно немного старше двадцати лет), я боялась, что вы будете сторониться и возмущаться, сидя рядом с маленьким ребенком. Но я была совершенно неправа, и за это я очень благодарна.
Большую часть полета была турбулентность, поэтому нельзя была снимать ремни безопасности, что автоматически означало, что вместо того, чтобы сидеть и спокойно дремать на маминых коленях, моему малышу надо было сидеть пристегнутым рядом с вами. Я не знаю Вашего имени, но спасибо, что вы поправляли его одеяло несколько раз, когда оно сползало у него в полусне. Спасибо Вам за то, чтобы вы отвернули от него ваш свет, когда он, наконец, заснул. Благодарю вас за доброту и участие, хотя вы не обязаны были это делать. Спасибо, что предложили ему (и нам) конфеты и жвачку во время взлета. Спасибо за то, что позволили ему положить его уставшие ноги на вас. И спасибо за предложение помочь с нашим багажом, чтобы он не беспокоил нас.
Хотя мой сын вел себя хорошо и спокойно, я была встревожена и обеспокоена тем, как эти первые вылеты и рейсы повлияют на него. Люди могут быть злыми и нетерпеливыми, особенно с маленькими, переутомившимися детьми.
Спасибо за то, что наш опыт полетов подарил нам еще и урок сострадания и сочувствия к другим. Однажды мой маленький мальчик вырастет и станет мужчиной, надеюсь таким же добрым и заботливым, как вы. Однажды из вас получится замечательный отец, если вы того пожелаете».
С любовью, волнующаяся мать.
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Мама смутила ее, написав записку на салфетке. Но то, что произошло позже – душераздирающе! В 10 лет этот парень вел себя как настоящий хулиган со своей шестилетней сестрой. Но однажды он заплатил за это! Она не обращала ни на кого внимание, когда ехала домой с работы. Но то, что произошло дальше, заставило ее рыдать в течении нескольких часов!
Женский форум
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