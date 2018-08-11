Жительница Прикамья нашла своих детей, которых отобрали и отправили в США

Жительница Очёра Пермского края с помощью федерального канала нашла троих из четверых своих детей, переданных на усыновление в США. Выяснилось, что один из её сыновей умер в Америке от голода. По факту передачи этих и ещё 15 детей много лет назад даже было заведено уголовное дело, однако его закрыли. Историей семьи, которая открылась на съёмках передачи Андрей Малахова «Прямой эфир», поделилась писательница Мария Арбатова на своей страничке в социальной сети.

Писательница, которая присутствовала на съёмках, рассказала, что женщина сама обратилась за помощью на федеральный канал. Она рассказала, что 1999 году она жила с мужем и четырьмя детьми в трёхкомнатной квартире. Когда супруга уволили, он ушёл из семьи и женщина осталась одна. К тому же ей пришлось оформить опеку над двумя младшими сестрами.

Однажды она оставила детей с 13-летней сестрой и уехала по делам в деревню. В это время в дом пришли сотрудники органов опеки и забрали детей в детдом. Сначала мать туда не пускали, потом пускали, а потом сообщили, что детей присмотрела американская семья.

«Женщину вызвали в суд и в течение 15 минут обвинили в алкоголизме, хотя она ни сном, ни духом, и лишили родительских прав, притом, что по закону имели право только ограничить в родительских правах и заняться терапией семьи. Среднее «усыновление на запад» через агентства, как мы помним, стоило 100 тысяч долларов, которые размазывались по всей коррупционной вертикали, так что четверых здоровых симпатичных деток выгодно продали в США. И никого не тронуло, что старшая девочка Софья написала письменный отказ от удочерения и просила вернуть её маме», — написала Мария Арбатова.

О судьбе детей никто ничего не знал до тех пор, пока в январе 2005 года газета Baltimore Sun не написала о русском сироте Денисе Урицком, которого американские усыновители заморили до смерти голодом. Это был младший из детей жительницы Прикамья. Этих усыновителей посадили на 22 года, но выпустили через 12 лет. Троих детей разлучили и раздавали приёмным семьям. Их мама пыталась что-то узнать, но ей отказывали, ссылаясь на тайну усыновления. Женщина впала в депрессию, получила инсульт и оказалась на инвалидной коляске. Из квартиры от завода её попросили, однако в неё влюбился молодой человек. Сейчас она живёт с мужем в своём доме. Однако со здоровьем дол сих пор большие проблемы. Она не может выйти из дома без помощи.

Женщина не оставляла надежду найти своих детей и написала на программу Малахова. Сотрудники передачи нашли троих выросших детей. На передачу приехала старшая из детей, Софья, что письменно отказывалась ехать в США. Также на программе присутствовала и женщина из органов опеки, которая забирала детей. Свою вину в произошедшем она не признала.