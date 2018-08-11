Мама смутила ее, написав записку на салфетке. Но то, что произошло позже — душераздирающе!

Моя мама писала мне записочки на салфетке и вкладывала их в мой ланч-бокс, когда я была маленькой. Когда я ходила в среднюю школу, меня это начало смущать, и я сказала ей, чтобы она перестала это делать. После этого, она перестала делать это каждый день, но продолжала писать записочки в дни, когда у меня были какие-то проекты, игры/концертные дни, праздники, она поддерживала меня, когда это было мне нужно. Я притворялась, что мне стыдно за них, но на самом деле я любила эти записки.

Когда я училась в выпускном классе, моя мама умерла. Она боролась с раком в течении года, и продолжала писать мне записки до тех пор пока ее не госпитализировали. И вот в первый день в школе после ее смерти, я открыла свой обед и нашла там записку на салфетке… от моего отца. Я никогда не ожидала, что снова начну обращать такое внимание на мой обед… Я расплакалась…

После этого, каждый день, мой папа писал мне записки на салфетке. Он шутил, рисовал картинки (они были ужасны), вставлял цитаты из моих любимых фильмов или книг. Каждый раз я с волнением открывала свой обед, чтобы увидеть, что мой отец написал на салфетке в этот раз. Мои друзья тоже всегда были рады этим запискам.

Я сейчас учусь в колледже, и я совершенно забыла об этой нашей традиции, до недавнего времени… Когда у меня будут свои дети, я обязательно буду писать им такие записки. Это был простой способ, с помощью которого мои мама и папа хотели показать мне, как сильно они любили меня. Я так сильно скучаю по маме, но мне так повезло, что у меня есть такой отец, который всегда поддержит и разделит мою боль. Благодаря ему смерть мамы стала для меня немного менее болезненной. Я очень благодарно за это моему папе!